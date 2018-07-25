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19:31
Глава ВОБ ответил на претензии о фальсификациях вокруг билетов на матч Россия - Германия в 2009 году
Глава ВОБ ответил на претензии о фальсификациях вокруг билетов на матч Россия - Германия в 2009 году
14:41
Участникам Pussy Riot на 3 года запретили посещать спортивные мероприятия и оштрафовали на 1.5 тысячи рублей (1)
Участникам Pussy Riot на 3 года запретили посещать спортивные мероприятия и оштрафовали на 1.5 тысячи рублей (1)
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"Химки" подарили пиццу, билеты и шарф первому прибывшему на стадион. Всё из-за популярного флэшмоба (2)
"Химки" подарили пиццу, билеты и шарф первому прибывшему на стадион. Всё из-за популярного флэшмоба (2)
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Силва, Кейн и Роналду попали в символическую сборную ЧМ по версии болельщиков. Россиян в ней нет (4)
Силва, Кейн и Роналду попали в символическую сборную ЧМ по версии болельщиков. Россиян в ней нет (4)
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"Лион" готов заплатить 30 миллионов евро за Йерри Мину, интерес к которому проявляет "Зенит" (5)
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Дешам: действия Мбаппе на поле опасны - в мое время его бы уничтожили, и первым бы это сделал я (1)
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Молодежка "Анжи" не полетит на матч с "Уралом". У клуба нет денег на билеты
"Анжи" нашел средства на авиабилеты для основного состава на первый матч сезона, который состоится в субботу, 28 июля, в Екатеринбурге против "Урала".
Однако молодежка "Анжи" на выездную игру не полетит. Дело в том, что клуб забронировал билеты для дубля, но вовремя не смог их все выкупить. Теперь "Анжи" послал в РПЛ письмо с просьбой о переносе встречи на другую дату. Финансовое положение команды из столицы Дагестана остается сложным.
"Спорт-Экспресс"
Однако молодежка "Анжи" на выездную игру не полетит. Дело в том, что клуб забронировал билеты для дубля, но вовремя не смог их все выкупить. Теперь "Анжи" послал в РПЛ письмо с просьбой о переносе встречи на другую дату. Финансовое положение команды из столицы Дагестана остается сложным.
"Спорт-Экспресс"
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