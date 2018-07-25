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Молодежка "Анжи" не полетит на матч с "Уралом". У клуба нет денег на билеты

"Анжи" нашел средства на авиабилеты для основного состава на первый матч сезона, который состоится в субботу, 28 июля, в Екатеринбурге против "Урала".

Однако молодежка "Анжи" на выездную игру не полетит. Дело в том, что клуб забронировал билеты для дубля, но вовремя не смог их все выкупить. Теперь "Анжи" послал в РПЛ письмо с просьбой о переносе встречи на другую дату. Финансовое положение команды из столицы Дагестана остается сложным.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Анжи Урал
Сегодня, 18:45
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10
(1)
№10 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 19:44) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так на поезде поезжайте. 1-1,5к - место в плацкартном вагоне. Долго, но можно выехать заранее. Привыкли, понимаешь, на самолётах летать.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№9 Написал: казылык (Сегодня, 19:44) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Бавария»
Возвращайте это недоразумение,туда где ему и положенно быть
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: Босх Россия (Сегодня, 19:33) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
РПЛ- сборише непрофессионалов.
молодежка-хрен с ней. техническое поражение,делов то.

Но в целом0 как быть? у баранжи нет денег..они снимутся с Чемпа.
нахрена их было заявлять?


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№7 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 19:33) #
  • 0
  •  (4)

пока не начался чемп, срочно Балтику выдёргивать в ПЛ.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
За такие фокусы надо штрафовать должностных лиц клуба и Федерации, давших "добро" на участие "Анжи" в чемпионате!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:24) #
  • -2
  •  (2)
online

Lord_Vik,
Он в Ахмат,а не в Анжи.

voron (CSKA),
Согласен. Как клуб проверяли на годность длявышки!? Дурдом .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:22) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так туда же Новосельцев переходит.
Своей зп весь бюджет клуба сожрал чтоли?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 19:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
И нахера вообще было заявляться в вышку, а то мы готовы заменить Амкар без проблем. Пи3да6олы
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№2 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 19:09) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
maradona72,
подерживаю
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:07) #
  • +1
  •  (9)
online

Пока не поздно, может другой клуб заявить?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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