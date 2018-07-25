Молодежка "Анжи" не полетит на матч с "Уралом". У клуба нет денег на билеты

"Анжи" нашел средства на авиабилеты для основного состава на первый матч сезона, который состоится в субботу, 28 июля, в Екатеринбурге против "Урала".Однако молодежка "Анжи" на выездную игру не полетит. Дело в том, что клуб забронировал билеты для дубля, но вовремя не смог их все выкупить. Теперь "Анжи" послал в РПЛ письмо с просьбой о переносе встречи на другую дату. Финансовое положение команды из столицы Дагестана остается сложным.