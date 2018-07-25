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Агент Роши: пока что Педро остается в "Спартаке"

Хэмилтон Бернард, агент нападающего "Спартака" Педро Роши, заявил, что на данный момент вариант с арендой бразильца не рассматривается.

"Пока что Роша остается в "Спартаке", - цитирует Бернарда "Спорт-Экспресс".

Напомним, что до чемпионата мира агент Роши утверждал, что у него есть предложения от 8-9 бразильских клубов об аренде нападающего. При этом говорил, что все будет зависеть от руководства "Спартака".
Теги: Роша Спартак
Сегодня, 19:23
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№2 Написал: казылык (Сегодня, 19:48) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Drill
Педрошу эту ещё в Луана не переименовали?)

Витька то будешь провожать? laughing
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Drill (Сегодня, 19:33) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Педрошу эту ещё в Луана не переименовали?)
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
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