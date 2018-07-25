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Нобель Арустамян: завтра Головин подпишет контракт с "Монако"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин близок к переходу в "Монако". Об этом в телеграмме сообщил комментатор Нобель Арустамян.

"Наконец сага по Головину подходит к концу. Игрок и ЦСКА сделали выбор в пользу "Монако". Но тут даже скорее решение Головина, хотя изначально игрок настаивал на Англии и "Челси", и, например, не горел желанием принимать июньское предложение "Ювентуса". Но в последние ситуации резко изменилась - "Монако" был очень настойчив и в личных беседах с игроком, и в целом гарантируя место в основе и развития игрока.

Завтра в первой половине дня все стороны должны все подписать и завтра же Головин отправится на медосмотр, но должен будет в субботу вернуться, так как сборная России во главе с тренером идёт в Кремль на приём к Президенту России.

НО! Помни историю про бразильца Малкома! Которая Барселона "украла" практически из самолёта, который летел в Рим", - написал Арустамян.
Теги: Головин ЦСКА Монако Трансферы
Сегодня, 19:49
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№3 Написал: alx64 (Сегодня, 19:55) #
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online

вот наконец!!!!!!!!!!!!!!!!!!клуб заработает 35 милионов евриков!!!!!!!!!!!!!!и купят еще 2-3 человек это нужно!!!!!!!!!!!!!!если нет то каюк ЦСКА!!!!!!!!!!!!!!не видать ему чемпионства как своих ушей!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 19:55) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Химки»
А какие цвета у Монако ?
Правильно:красно-белые.
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Сегодня, 19:53) #
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online

После этих слов варианта всего два:
- переходит в "Челси";
- остается в ЦДК.
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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