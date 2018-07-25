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СМИ: Артур Юсупов перешел в "Ростов"

Полузащитник Артур Юсупов стал игроком "Ростова", сообщает "Спорт-Экспресс".

Футболист сегодня расторг контракт с "Зенитом". Соглашение с "Ростовом" рассчитано на один год.
Теги: Юсупов Зенит Ростов
Сегодня, 20:25
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3
(1)
№3 Написал: alx64 (Сегодня, 21:02) #
  • 0
  •  (0)

Blessing,
дебильный игрок ему место в анжи!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Drill (Сегодня, 20:36) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Уже официально Ростов объявил
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:28) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Удачи Артуру, хороший игрок.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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