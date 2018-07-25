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Сергей Игнашевич о первом рабочем дне в тренерском штабе: мне очень нравится в этой роли

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич поделился впечатлениями после первого рабочего дня в качестве помощника тренера молодежной команды ЦСКА.

"Вот так вчера прошел мой первый день на новой работе. Молодежка ЦСКА под руководством Андрея Аксенова победила молодежный состав "Локомотива" 3:2.

Я наблюдал за игрой с трибуны, а в перерыве поделился наблюдениями с главным тренером. Мне очень нравится в этой роли.

Хочу поделиться своим практическим опытом с Андреем и помочь ему и команде достойно выступить в сезоне", – написал Игнашевич в инстаграме.
Теги: Игнашевич
Сегодня, 20:31
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2
(1)
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:59) #
  • -1
  •  (3)

Ничего, на ЧМ 2022 будешь снова основным защитником
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:44) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
и этот карьеру завершил?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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