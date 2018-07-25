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Добро пожаловать обратно. Топ-15 возвращенцев в клубы РПЛ
Модным трендом этого лета является возвращение футболистов в клубы, в которых они уже играли в своей карьере. Так, например, на этой неделе "Крылья" вновь приютили Яковлева, а "Рубин" - Бухарова. Rusfootball.info решил вспомнить еще целый ряд подобных историй и рассказывает о 15-ти самых знаковых и самых интересных из них.
Весеннюю часть прошлого сезона болгарин провел в "Рубине", где ему удалось показывать хорошую игру. Попов был одним из лидеров команды Бердыева, но сохранить его "казанцам" не удалось - "Спартак" тоже видел, как выступает принадлежащий ему игрок, а потому вернул его к себе. Ивелин был не против такого варианта. В одном из интервью он сказал, что не собирается покидать столичный клуб. "У меня был разговор с Каррерой, и я остаюсь в "Спартаке" - заявил Попов.
2 года назад молодой воспитанник "Локо" оказался в центре не самой приятной истории - он был переведен в дубль из-за нежелания продлевать контракт с "железнодорожниками". Свою карьеру Жемалетдинов продолжил в "Рубине", за который он сыграл 49 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Правда, стать по-настоящему своим в Казани у него не получилось. В концовке прошлого сезона он редко попадал в стартовый состав, и его уход из клуба выглядел вполне ожидаемым. Почему его услугами вновь заинтересовался "Локомотив"? Скорее всего, дело в требовании по минимальному числу доморощенных игроков, которое ужесточается с нового сезона. Но важно, конечно, и то, что Рифат уже имеет опыт игры в РПЛ и временами выступал очень достойно.
Продолжая тему с казанским клубом, нельзя не сказать о легендарном для него (да и для всего российского футбола) нападающем. Прошлой зимой Бухаров взял небольшую паузу в карьере - он ушел из "Ростова" и не смог найти себе новую команду. Полгода он занимался сам, но в тесном контакте с "Рубином". В середине апреля Бердыев уверял, что о том, чтобы вернуть Александра, нет никаких разговоров и мыслей, но в конце июля Курбан Бекиевич все-таки решился дать форварду шанс. Контракт подписан сроком на 1 год. Для игрока в возрасте 33-х лет вполне нормальный вариант.
Вторую часть прошлого сезона 21-летний полузащитник провел в аренде в нижегородском "Олимпийце", но практически не имел игровой практики. По завершении чемпионата в ФНЛ Безденежных вернулся в "Уфу", которая поняла, что его можно внести в заявку как доморощенного. Этот ход помог "башкирцам" справиться с уже упомянутым недавно введенным ограничением. Вполне вероятно, что Игорь будет играть в основном за "Уфу-2". Тем не менее, его возвращение нельзя не отметить, как одно из интересных.
А в этом случае мы имеем дело с двойным камбэком. "Оренбург" снова говорит "Привет!" Премьер-Лиге и вместе с этим приглашает к себе своего старого знакомого Сивакова. После развала "Амкара" белорусский защитник стал свободным агентом, что дало ему полную свободу действий. Михаил получил предложение от клуба, в котором он достаточно успешно отыграл первую половину 2017-го года, и вскоре принял его. Таким образом, Сиваков и "Оренбург" снова вместе, снова рядом.
От Оренбурга перемещаемся чуть западнее и попадаем в Самару, где полон дом вернувшихся блудных сыновей. Про Яковлева мы уже рассказывали в отдельном материале. Сейчас же добавим, что в "Крыльях Советов" в новом сезоне вновь будут играть Лория и Зинков. Грузинский вратарь в прошлом сезоне отчаянно пытался спасти от вылета "Анжи", а российский полузащитник набирался опыта в "Зените-2". И для того, и для другого итог аренд не выглядит впечатляющим. Тем не менее, самарский клуб, похоже, готов дать им возможность проявить себя.
Став чемпионом России в составе "Локомотива", бразильский нападающий вернулся в "Краснодар". Арендное соглашение между клубами закончилось, а новое заключено не было. Хотя, если верить самому Ари, у "Локо" есть опция с продлением аренды еще на один год. Впрочем, пока совсем не похоже, что это случится - "железнодорожники" не проявляют интереса к продолжению сотрудничества с бразильцем. На данный момент Ари является полноценным игроком "Краснодара" - он тренируется с "быками" и говорит, что ему нравится стиль работы Мурада Мусаева. Правда, в товарищеских матчах форвард не играет, поэтому мы ставим звездочку после его фамилии и считаем его возвращенцем пока что условно.
Безоговорочным лидером по количеству вернувшихся футболистов стал "Зенит". В составе питерского клуба сейчас много игроков, которые были отданы в аренду, поскольку оказались не нужны Манчини. Мы отметим 6 наиболее заметных из них. 6 парней, на которых новый главный тренер "сине-бело-голубых" вполне может рассчитывать. Интересно, что в товарищеских матчах Семак давал достаточно много игрового времени каждому из них. И практически все успевали хорошо себя проявить.
Шатов забивал в ворота "Пинцгау". Мак и Эрнани отличались голами во встречах с московским "Динамо" и миланским "Интером". Нобоа выдавал роскошные голевые передачи. При Нету "Зенит" за 282 минуты пропустил лишь два гола с игры. Разве что Дзюба пока не успел показать себя новому главному тренеру, но все мы видели, как Артем играл на Чемпионате Мира, и как он стал настоящим героем нации. В этой связи большое количество вернувшихся игроков пугает не с точки зрения того, как от них избавится, а с точки зрения того, как их всех уместить на поле и кого оставить в запасе. Интереснейшая задача для Семака.
Заглавное фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Ивелин Попов - "Спартак"
Весеннюю часть прошлого сезона болгарин провел в "Рубине", где ему удалось показывать хорошую игру. Попов был одним из лидеров команды Бердыева, но сохранить его "казанцам" не удалось - "Спартак" тоже видел, как выступает принадлежащий ему игрок, а потому вернул его к себе. Ивелин был не против такого варианта. В одном из интервью он сказал, что не собирается покидать столичный клуб. "У меня был разговор с Каррерой, и я остаюсь в "Спартаке" - заявил Попов.
Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"
Рифат Жемалетдинов - "Локомотив"
2 года назад молодой воспитанник "Локо" оказался в центре не самой приятной истории - он был переведен в дубль из-за нежелания продлевать контракт с "железнодорожниками". Свою карьеру Жемалетдинов продолжил в "Рубине", за который он сыграл 49 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Правда, стать по-настоящему своим в Казани у него не получилось. В концовке прошлого сезона он редко попадал в стартовый состав, и его уход из клуба выглядел вполне ожидаемым. Почему его услугами вновь заинтересовался "Локомотив"? Скорее всего, дело в требовании по минимальному числу доморощенных игроков, которое ужесточается с нового сезона. Но важно, конечно, и то, что Рифат уже имеет опыт игры в РПЛ и временами выступал очень достойно.
Александр Бухаров - "Рубин"
Продолжая тему с казанским клубом, нельзя не сказать о легендарном для него (да и для всего российского футбола) нападающем. Прошлой зимой Бухаров взял небольшую паузу в карьере - он ушел из "Ростова" и не смог найти себе новую команду. Полгода он занимался сам, но в тесном контакте с "Рубином". В середине апреля Бердыев уверял, что о том, чтобы вернуть Александра, нет никаких разговоров и мыслей, но в конце июля Курбан Бекиевич все-таки решился дать форварду шанс. Контракт подписан сроком на 1 год. Для игрока в возрасте 33-х лет вполне нормальный вариант.
Фото: Официальный сайт ФК "Рубин"
Игорь Безденежных - "Уфа"
Вторую часть прошлого сезона 21-летний полузащитник провел в аренде в нижегородском "Олимпийце", но практически не имел игровой практики. По завершении чемпионата в ФНЛ Безденежных вернулся в "Уфу", которая поняла, что его можно внести в заявку как доморощенного. Этот ход помог "башкирцам" справиться с уже упомянутым недавно введенным ограничением. Вполне вероятно, что Игорь будет играть в основном за "Уфу-2". Тем не менее, его возвращение нельзя не отметить, как одно из интересных.
Михаил Сиваков - "Оренбург"
А в этом случае мы имеем дело с двойным камбэком. "Оренбург" снова говорит "Привет!" Премьер-Лиге и вместе с этим приглашает к себе своего старого знакомого Сивакова. После развала "Амкара" белорусский защитник стал свободным агентом, что дало ему полную свободу действий. Михаил получил предложение от клуба, в котором он достаточно успешно отыграл первую половину 2017-го года, и вскоре принял его. Таким образом, Сиваков и "Оренбург" снова вместе, снова рядом.
Фото: Официальный сайт ФК "Оренбург"
Георги Лория, Вячеслав Зинков, Павел Яковлев - "Крылья Советов"
От Оренбурга перемещаемся чуть западнее и попадаем в Самару, где полон дом вернувшихся блудных сыновей. Про Яковлева мы уже рассказывали в отдельном материале. Сейчас же добавим, что в "Крыльях Советов" в новом сезоне вновь будут играть Лория и Зинков. Грузинский вратарь в прошлом сезоне отчаянно пытался спасти от вылета "Анжи", а российский полузащитник набирался опыта в "Зените-2". И для того, и для другого итог аренд не выглядит впечатляющим. Тем не менее, самарский клуб, похоже, готов дать им возможность проявить себя.
Ари - "Краснодар"
Став чемпионом России в составе "Локомотива", бразильский нападающий вернулся в "Краснодар". Арендное соглашение между клубами закончилось, а новое заключено не было. Хотя, если верить самому Ари, у "Локо" есть опция с продлением аренды еще на один год. Впрочем, пока совсем не похоже, что это случится - "железнодорожники" не проявляют интереса к продолжению сотрудничества с бразильцем. На данный момент Ари является полноценным игроком "Краснодара" - он тренируется с "быками" и говорит, что ему нравится стиль работы Мурада Мусаева. Правда, в товарищеских матчах форвард не играет, поэтому мы ставим звездочку после его фамилии и считаем его возвращенцем пока что условно.
Дзюба, Шатов, Нету, Эрнани, Мак, Нобоа - "Зенит"
Безоговорочным лидером по количеству вернувшихся футболистов стал "Зенит". В составе питерского клуба сейчас много игроков, которые были отданы в аренду, поскольку оказались не нужны Манчини. Мы отметим 6 наиболее заметных из них. 6 парней, на которых новый главный тренер "сине-бело-голубых" вполне может рассчитывать. Интересно, что в товарищеских матчах Семак давал достаточно много игрового времени каждому из них. И практически все успевали хорошо себя проявить.
???#ИнтерЗенит #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/cAdnRhhYlB— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 21, 2018
Шатов забивал в ворота "Пинцгау". Мак и Эрнани отличались голами во встречах с московским "Динамо" и миланским "Интером". Нобоа выдавал роскошные голевые передачи. При Нету "Зенит" за 282 минуты пропустил лишь два гола с игры. Разве что Дзюба пока не успел показать себя новому главному тренеру, но все мы видели, как Артем играл на Чемпионате Мира, и как он стал настоящим героем нации. В этой связи большое количество вернувшихся игроков пугает не с точки зрения того, как от них избавится, а с точки зрения того, как их всех уместить на поле и кого оставить в запасе. Интереснейшая задача для Семака.
Заглавное фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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