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Генеральный директор "Анжи": не смогли вовремя выкупить билеты в Екатеринбург для молодежки, но деньги уже нашли
Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов подтвердил, что молодежная команда не полетит в Екатеринбург на матч с "Уралом".
"Футбольный клуб "Анжи" заблаговременно зарезервировал необходимое количество авиабилетов по направлению Махачкала — Москва, но в связи с тяжелой финансовой ситуацией не смог вовремя выкупить бронь.
В результате средства на приобретение билетов мы нашли, но было уже поздно. Мы обратились к руководству ФК "Урал" и российской премьер-лиги с просьбой о переносе игры на более поздний срок", - цитирует Флегонтова Sport24.
"Футбольный клуб "Анжи" заблаговременно зарезервировал необходимое количество авиабилетов по направлению Махачкала — Москва, но в связи с тяжелой финансовой ситуацией не смог вовремя выкупить бронь.
В результате средства на приобретение билетов мы нашли, но было уже поздно. Мы обратились к руководству ФК "Урал" и российской премьер-лиги с просьбой о переносе игры на более поздний срок", - цитирует Флегонтова Sport24.
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