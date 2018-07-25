A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Генеральный директор "Анжи": не смогли вовремя выкупить билеты в Екатеринбург для молодежки, но деньги уже нашли

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов подтвердил, что молодежная команда не полетит в Екатеринбург на матч с "Уралом".

"Футбольный клуб "Анжи" заблаговременно зарезервировал необходимое количество авиабилетов по направлению Махачкала — Москва, но в связи с тяжелой финансовой ситуацией не смог вовремя выкупить бронь.

В результате средства на приобретение билетов мы нашли, но было уже поздно. Мы обратились к руководству ФК "Урал" и российской премьер-лиги с просьбой о переносе игры на более поздний срок", - цитирует Флегонтова Sport24.
Теги: Анжи
Сегодня, 22:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 22:08) #
  • 0
  •  (2)

Зачем занимать место условного Тамбова, который хочет в РПЛ, если у вас денег нет?
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.