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Александр Ташаев: Каррера произвел впечатление хорошего мотиватора

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера произвел впечатление хорошего мотиватора. Об этом рассказал полузащитник Александр Ташаев.

"Первое впечатление о Массимо - он очень хороший мотиватор. У него такие экспрессивные установки - это заводит и мотивирует.

Я выбрал "Спартак", потому что этот клуб больше всего был заинтересован во мне. А я сам из Москвы и не хотелось особо никуда переезжать. Плюс, "Спартак" всегда борется за самые высокие места и играет в еврокубках. Но основной фактор - это заинтересованность клуба во мне".

У "Спартака" всегда одна задача - выигрывать каждый следующий матч. Смысла ежегодно обсуждать, что хочет "Спартак", нет. Хочет максимум", - цитирует Ташаева ТАСС.
Теги: Ташаев Каррера Спартак
Вчера, 22:48
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