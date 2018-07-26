A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Газзаев: Головин верно выбрал "Монако" - в этом клубе он будет расти как футболист

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал переход полузащитника Александра Головина в "Монако".

"Головин сделал правильный выбор.

Французский клуб продуктивно работает с молодыми футболистами. Мбаппе вышел оттуда и многие другие футболисты, которые сейчас выступают в ведущих клубах Европы.

Ему нужно будет адаптироваться ко всем особенностям французского чемпионата. «ПСЖ» стоит особняком, но «Монако» выступает постоянно в Лиге чемпионов. Для Головина это отличная возможность заявить о себе.

Не сомневаюсь, что Александр станет игроком стартового состава. Его ждет большое будущее. Сложно сказать, что будет через два года, но сейчас у него появилась великолепная возможность", – сказал Газзаев.

Чемпионат
Теги: Головин Газзаев Монако
Сегодня, 08:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.