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Шамиль Газизов: Сергей Томаров - наш "продукт". Мы его вырастили и полностью доверяем

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал назначение Сергея Томарова главным тренером уфимцев. 36-летний специалист работает в структуре башкирского клуба с 2011 года.

"Мы взвесили все за и против и приняли решение по Томарову. Просто человек заслужил это право. Томаров фактически является нашим "продуктом", мы его вырастили и полностью ему доверяем.

Конечно, можно сказать, что молодые специалисты из своей академии — это новая тенденция в российском футболе, но мы ни за кем не повторяли. Это было наше решение, которое мы ни у кого не подглядывали. Однако такую тенденцию действительно можно зафиксировать", цитируют Газизова "Известия".
Теги: Уфа Газизов
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