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Юрий Семин прокомментировал переход Гжегоша Крыховяка
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал трансфер полузащитника "ПСЖ" и сборной Польши Гжегожа Крыховяка.
"Такие клубы, как "ПСЖ" и "Вест Бромвич", проходных игроков не приглашают. Это опытный полузащитник, поигравший в топ-чемпионатах. Хочется верить, что мы не ошиблись", - цитирует Семина Спорт-Экспресс.
"Такие клубы, как "ПСЖ" и "Вест Бромвич", проходных игроков не приглашают. Это опытный полузащитник, поигравший в топ-чемпионатах. Хочется верить, что мы не ошиблись", - цитирует Семина Спорт-Экспресс.
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