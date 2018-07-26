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Юрий Семин прокомментировал переход Гжегоша Крыховяка

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал трансфер полузащитника "ПСЖ" и сборной Польши Гжегожа Крыховяка.

"Такие клубы, как "ПСЖ" и "Вест Бромвич", проходных игроков не приглашают. Это опытный полузащитник, поигравший в топ-чемпионатах. Хочется верить, что мы не ошиблись", - цитирует Семина Спорт-Экспресс.
Теги: Семин Локомотив ПСЖ
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