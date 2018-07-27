Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:11
Замена Моутинью, новый мозговой центр команды, ассистент Фалькао или все сразу - кем станет Головин в "Монако"? (2)
Замена Моутинью, новый мозговой центр команды, ассистент Фалькао или все сразу - кем станет Головин в "Монако"? (2)
16:08
Вадим Васильев: рады, что Головин выбрал "Монако", несмотря на конкуренцию именитых клубов (1)
Вадим Васильев: рады, что Головин выбрал "Монако", несмотря на конкуренцию именитых клубов (1)
15:24
"Урал" объявил о трансфере экс-защитника "Зенита" Ходжаниязова. Месяц назад игрок перешел в "Балтику"
"Урал" объявил о трансфере экс-защитника "Зенита" Ходжаниязова. Месяц назад игрок перешел в "Балтику"
13:22
СК возбудил уголовное дело после смерти фаната ЦСКА в результате драки на Курском вокзале накануне Суперкубка России (2)
СК возбудил уголовное дело после смерти фаната ЦСКА в результате драки на Курском вокзале накануне Суперкубка России (2)
11:23
Сергей Семак: по поводу трансферов все вопросы к руководству, а моя задача - работать с тем, кто есть (5)
Сергей Семак: по поводу трансферов все вопросы к руководству, а моя задача - работать с тем, кто есть (5)
11:11
В Нижнем Новгороде разыграют первый трофей сезона: неузнаваемый ЦСКА сыграет с усилившимся «Локомотивом» (6)
В Нижнем Новгороде разыграют первый трофей сезона: неузнаваемый ЦСКА сыграет с усилившимся «Локомотивом» (6)
11:10
Где же ты, «Тосно»? Куда разошлись игроки команды, которая сегодня должна была играть за Суперкубок, и исчезнувшего «Амкара» (2)
Где же ты, «Тосно»? Куда разошлись игроки команды, которая сегодня должна была играть за Суперкубок, и исчезнувшего «Амкара» (2)
08:24
Гендиректор "Рубина": до конца лета расстанемся с несколькими высокооплачиваемыми игроками (4)
Гендиректор "Рубина": до конца лета расстанемся с несколькими высокооплачиваемыми игроками (4)
08:20
Игорь Семшов: если все получится в "Химике", то я вполне смогу работать в ФНЛ, а может даже и в РПЛ (2)
Игорь Семшов: если все получится в "Химике", то я вполне смогу работать в ФНЛ, а может даже и в РПЛ (2)
01:30
Станислав Черчесов: что сборная России покажет на Евро-2020? Абсолютно не готов ответить на этот вопрос (1)
Станислав Черчесов: что сборная России покажет на Евро-2020? Абсолютно не готов ответить на этот вопрос (1)
Замена Моутинью, новый мозговой центр команды, ассистент Фалькао или все сразу - кем станет Головин в "Монако"?
Полузащитник ЦСКА перебирается в Лигу 1. Rusfootball.info рассуждает о том, как Жардим будет использовать Головина, и о том, кем может стать Александр в обновленном "Монако".
На тему перехода Головина в "Монако" сложно найти и прочитать статью, комментарий, твит, в котором будут высказываться сомнения относительно правильности принятого решения. Практически каждый следящий за европейским футболом человек понимает, что клуб из княжества на берегу Лигурийского моря является отличной площадкой для роста и активного прогресса молодых футболистов. Исключением из этого ряда радующихся за 22-летнего россиянина быть сложно, да и, прямо скажем, абсолютно незачем.
Опасения, конечно, есть. Головин может испытать проблемы с языковым барьером, с адаптацией в новой команде и в новом чемпионате, с налаживанием игровых связей с партнерами. Но в этом плане "Монако" в лице его руководства и главного тренера отлично подходят для всех приходящих туда новичков - никто не требует от них максимума с первых дней. В клубе готовы терпеть, ждать и, что самое главное, работать над улучшением уровня игры. Да и со стороны болельщиков нет такого давления, которое могло бы быть в "Челси" или в "Ювентусе".
Что же касается возможностей для быстрейшего развития молодых игроков, то в "Монако" они тоже лучше, чем у других претендовавших на Головина команд. Важнейшей фигурой здесь является Леонарду Жардим, который вступил в свой пятый год работы с "монегасками". При этом главном тренере мы узнали целый ряд новых имен (или, если хотите, имен, зазвучавших по-новому, с большей силой). Жардиму удивительным образом удается раскрыть лучшие качества перспективных футболистов, дать им возможность для дальнейшего роста и показывать вместе с ними хорошие результаты.
Происходит это благодаря тому, что португалец является очень гибким специалистом. Он прямо заявляет о том, что прекрасно понимает особенность работы в "Монако", состав которого серьезно обновляется каждый год. Да, у него есть некоторые принципиальные моменты. Например, количество защитников в расстановке. Их практически всегда 4. На моей памяти только однажды против "ПСЖ" был эксперимент со схемой 5-3-2, который закончился поражением. А вот с центром поля, с флангами, с линией нападения Жардим может играться самыми разными способами.
И это очень хорошо для Головина, который может играть и ближе к опорной зоне, и ближе к атаке, и вообще на одном из краев. У Жардима будет много вариантов того, какое место на поле найти Александру. А то, что Леонарду будет его искать, очевидно. Иначе зачем было брать игрока за 30 миллионов евро. Сумма трансфера ярко свидетельствует о том, что в "Монако" очень хотели купить Головина, а, стало быть, там ему будут доверять. Даже тогда, когда у него не все будет получаться. Кстати говоря, эта третья по стоимости покупка в истории "монегасков". Больше они отдавали только за Фалькао (43 миллиона евро) и за Хамеса Родригеса (45 миллионов евро).
Большой плюс для Головина заключается еще в том, что у "Монако" этим летом существенно изменился набор игроков в центральной зоне. Фабиньо и Моутиньо уехали покорять английскую Премьер-Лигу, а на их место пришли сплошь молодые ребята - Аолю из "Страсбура", Пеле из "Риу Аве" и вернувшийся из аренды в "Кане" Айт-Беннассер. У Головина есть отличная возможность выиграть у них конкуренцию и сходу попасть в стартовый состав. Но для этого, конечно, нужно продолжать хорошо работать и не считать себя более крутым из-за большего опыта или из-за большей трансферной стоимости.
К тому же не стоит забывать о наличии в команде Тилеманса, который за год хорошо адаптировался в Лиге 1 и от которого в этом сезоне ждут качественной игры. Есть еще в "Монако" молодой Н'Дорам, но о соперничестве Головина с ним говорить не приходится, поскольку Кевин ярко выраженный оборонительный игрок, а Александр все-таки парень более атакующего плана. Не думаю, что Жардим будет использовать российского полузащитника в качестве опорника. Логичнее всего предположить, что в нем тренер видит замену ушедшему Моутинью.
Если смотреть на возможную схему, то наиболее вероятным вариантом кажется выход Головина на позицию атакующего полузащитника. Тилеманс при этом сможет играть в опорной зоне вместе с Аолю, Бальде и Лопеш расположатся на флангах, а единственным нападающим будет Фалькао. 4-2-3-1 вполне рабочая расстановка для нынешнего "Монако". Но Жардим иной раз любит сыграть и в 4-2-2-2. В начале прошлого сезона Леонарду выставлял двух форвардов (сейчас ими могут быть Фалькао и Йоветич), двух инсайдов (например, все тех же Бальде и Лопеша или Геззаля) и двух центральных полузащитников (и в этом случае, скорее всего, ими станут Тилеманс и Головин).
Вообще говоря, при любом из вариантов именно бельгиец и россиянин видятся основной парой, которая должна стать заменой ушедшим Моутиньо и Фабиньо. Хотя опять же у Аолю есть все шансы выиграть конкуренцию за место в основе, если он продолжит играть так же, как делал это в "Страсбуре". Правда, все равно он вряд ли будет вытеснять Головина. При том наборе игроков, который есть сейчас в "Монако" Александр является чуть ли не единственным, кто может полноценно и максимально качественно сыграть на позиции атакующего полузащитника. Собственно, за тем, чтобы помочь нападению, его и берут. А обороняться могут и Пеле, и Айт-Беннассер, и Аолю с Н'Дорамом.
Хорошо для Головина и то, что "Монако" много забивает и стремиться играть результативно. В таких условиях есть все шансы проявить лучшие атакующие качества, которые есть у бывшего "армейца". Да и сама Лига 1 в последние годы стала заметно более зрелищной, что способствует быстрому развитию игроков такого плана, как Головин. Конечно, еще остается, например, "Кан", который делает упор на оборону, но в большинстве матчей у Александра будет простор для души и пространство для действий.
При этом Лига 1 все еще является турниром, в котором нужно быть хорошо готовым физически. Многие команды способны навязать борьбу и заставить соперника много бегать. Правда, французский чемпионат все равно выглядит более привлекательным для Головина, поскольку в той же Англии футбол еще более интенсивный. Другое дело, что после РПЛ и Лига 1 может оказаться непростым испытанием. Но это станет ясно уже после дебюта Головина в "Монако". Пока же однозначно можно говорить о том, что на Лазурном берегу Александра очень ждут и возлагают на него большие надежды.
Заглавное фото: Инстаграм Александра Головина
Иван Долинин, Rusfootball.info
На тему перехода Головина в "Монако" сложно найти и прочитать статью, комментарий, твит, в котором будут высказываться сомнения относительно правильности принятого решения. Практически каждый следящий за европейским футболом человек понимает, что клуб из княжества на берегу Лигурийского моря является отличной площадкой для роста и активного прогресса молодых футболистов. Исключением из этого ряда радующихся за 22-летнего россиянина быть сложно, да и, прямо скажем, абсолютно незачем.
Опасения, конечно, есть. Головин может испытать проблемы с языковым барьером, с адаптацией в новой команде и в новом чемпионате, с налаживанием игровых связей с партнерами. Но в этом плане "Монако" в лице его руководства и главного тренера отлично подходят для всех приходящих туда новичков - никто не требует от них максимума с первых дней. В клубе готовы терпеть, ждать и, что самое главное, работать над улучшением уровня игры. Да и со стороны болельщиков нет такого давления, которое могло бы быть в "Челси" или в "Ювентусе".
Форма идёт? pic.twitter.com/jLLRJRa4Rm— Головин в «Монако» (@GolovinMonaco) July 26, 2018
Что же касается возможностей для быстрейшего развития молодых игроков, то в "Монако" они тоже лучше, чем у других претендовавших на Головина команд. Важнейшей фигурой здесь является Леонарду Жардим, который вступил в свой пятый год работы с "монегасками". При этом главном тренере мы узнали целый ряд новых имен (или, если хотите, имен, зазвучавших по-новому, с большей силой). Жардиму удивительным образом удается раскрыть лучшие качества перспективных футболистов, дать им возможность для дальнейшего роста и показывать вместе с ними хорошие результаты.
Происходит это благодаря тому, что португалец является очень гибким специалистом. Он прямо заявляет о том, что прекрасно понимает особенность работы в "Монако", состав которого серьезно обновляется каждый год. Да, у него есть некоторые принципиальные моменты. Например, количество защитников в расстановке. Их практически всегда 4. На моей памяти только однажды против "ПСЖ" был эксперимент со схемой 5-3-2, который закончился поражением. А вот с центром поля, с флангами, с линией нападения Жардим может играться самыми разными способами.
И это очень хорошо для Головина, который может играть и ближе к опорной зоне, и ближе к атаке, и вообще на одном из краев. У Жардима будет много вариантов того, какое место на поле найти Александру. А то, что Леонарду будет его искать, очевидно. Иначе зачем было брать игрока за 30 миллионов евро. Сумма трансфера ярко свидетельствует о том, что в "Монако" очень хотели купить Головина, а, стало быть, там ему будут доверять. Даже тогда, когда у него не все будет получаться. Кстати говоря, эта третья по стоимости покупка в истории "монегасков". Больше они отдавали только за Фалькао (43 миллиона евро) и за Хамеса Родригеса (45 миллионов евро).
Большой плюс для Головина заключается еще в том, что у "Монако" этим летом существенно изменился набор игроков в центральной зоне. Фабиньо и Моутиньо уехали покорять английскую Премьер-Лигу, а на их место пришли сплошь молодые ребята - Аолю из "Страсбура", Пеле из "Риу Аве" и вернувшийся из аренды в "Кане" Айт-Беннассер. У Головина есть отличная возможность выиграть у них конкуренцию и сходу попасть в стартовый состав. Но для этого, конечно, нужно продолжать хорошо работать и не считать себя более крутым из-за большего опыта или из-за большей трансферной стоимости.
К тому же не стоит забывать о наличии в команде Тилеманса, который за год хорошо адаптировался в Лиге 1 и от которого в этом сезоне ждут качественной игры. Есть еще в "Монако" молодой Н'Дорам, но о соперничестве Головина с ним говорить не приходится, поскольку Кевин ярко выраженный оборонительный игрок, а Александр все-таки парень более атакующего плана. Не думаю, что Жардим будет использовать российского полузащитника в качестве опорника. Логичнее всего предположить, что в нем тренер видит замену ушедшему Моутинью.
Если смотреть на возможную схему, то наиболее вероятным вариантом кажется выход Головина на позицию атакующего полузащитника. Тилеманс при этом сможет играть в опорной зоне вместе с Аолю, Бальде и Лопеш расположатся на флангах, а единственным нападающим будет Фалькао. 4-2-3-1 вполне рабочая расстановка для нынешнего "Монако". Но Жардим иной раз любит сыграть и в 4-2-2-2. В начале прошлого сезона Леонарду выставлял двух форвардов (сейчас ими могут быть Фалькао и Йоветич), двух инсайдов (например, все тех же Бальде и Лопеша или Геззаля) и двух центральных полузащитников (и в этом случае, скорее всего, ими станут Тилеманс и Головин).
Вообще говоря, при любом из вариантов именно бельгиец и россиянин видятся основной парой, которая должна стать заменой ушедшим Моутиньо и Фабиньо. Хотя опять же у Аолю есть все шансы выиграть конкуренцию за место в основе, если он продолжит играть так же, как делал это в "Страсбуре". Правда, все равно он вряд ли будет вытеснять Головина. При том наборе игроков, который есть сейчас в "Монако" Александр является чуть ли не единственным, кто может полноценно и максимально качественно сыграть на позиции атакующего полузащитника. Собственно, за тем, чтобы помочь нападению, его и берут. А обороняться могут и Пеле, и Айт-Беннассер, и Аолю с Н'Дорамом.
Хорошо для Головина и то, что "Монако" много забивает и стремиться играть результативно. В таких условиях есть все шансы проявить лучшие атакующие качества, которые есть у бывшего "армейца". Да и сама Лига 1 в последние годы стала заметно более зрелищной, что способствует быстрому развитию игроков такого плана, как Головин. Конечно, еще остается, например, "Кан", который делает упор на оборону, но в большинстве матчей у Александра будет простор для души и пространство для действий.
??? 1?7?— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) July 27, 2018
Добро пожаловать, Александр // Bienvenue Aleksandr ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/N9g4s6kpSC
При этом Лига 1 все еще является турниром, в котором нужно быть хорошо готовым физически. Многие команды способны навязать борьбу и заставить соперника много бегать. Правда, французский чемпионат все равно выглядит более привлекательным для Головина, поскольку в той же Англии футбол еще более интенсивный. Другое дело, что после РПЛ и Лига 1 может оказаться непростым испытанием. Но это станет ясно уже после дебюта Головина в "Монако". Пока же однозначно можно говорить о том, что на Лазурном берегу Александра очень ждут и возлагают на него большие надежды.
Заглавное фото: Инстаграм Александра Головина
Иван Долинин, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.