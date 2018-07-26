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Витиньо отправился с ЦСКА в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России

ЦСКА вылетел в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России с "Локомотивом". На игру главный тренер Виктор Гончаренко взял 21 футболиста, включая Витиньо, который может перейти во "Фламенго".

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Никита Чернов, Хёрдур Магнуссон, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Хетаг Хосонов, Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Тимур Пухов.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Виталий Жиронкин.

Матч за Суперкубок России состоится 27 июля. Начало — в 21:30 мск.
Теги: Витиньо Локомотив ЦСКА Суперкубок России
Сегодня, 11:49
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4
(2)
№4 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 12:16) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Palivec
Цитата: serega_user
По-тихому все сделано


Ага. Даже и намека не было. Я думал он уже с Зиной договаривается. Ибо "Все мечтают перейти в Зенит" (с) Гендос Орлушкин))) Чтобы гнить на лавке за большую ЗП.

А вот Ахметов захотел в Монако)))


Щас твиттер почитал. Он уже и тренируется, и номер взял 77, и в НН летит. Видимо уже пару дней как в ЦСКА.

А кто это такой что так много восторгов из-за него?! confused
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№3 Написал: Palivec Nusle (Сегодня, 11:58) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: serega_user
По-тихому все сделано


Ага. Даже и намека не было. Я думал он уже с Зиной договаривается. Ибо "Все мечтают перейти в Зенит" (с) Гендос Орлушкин))) Чтобы гнить на лавке за большую ЗП.

А вот Ахметов захотел в Монако)))


Щас твиттер почитал. Он уже и тренируется, и номер взял 77, и в НН летит. Видимо уже пару дней как в ЦСКА.


--------------------
Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:53) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Palivec
А как там Зина?)))))

БЗДЫЩ!!!!!!!!!!!!!!!

Ильзат Ахметов пополнил состав ПФК ЦСКА
Сегодня армейский клуб подписал контракт с российским полузащитником Ильзатом Ахметовым.

Соглашение рассчитано на четыре года.

По-тихому все сделано smirk
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Palivec Nusle (Сегодня, 11:50) #
  • +1
  •  (5)

А как там Зина?)))))

БЗДЫЩ!!!!!!!!!!!!!!!

Ильзат Ахметов пополнил состав ПФК ЦСКА
Сегодня армейский клуб подписал контракт с российским полузащитником Ильзатом Ахметовым.

Соглашение рассчитано на четыре года.


--------------------
Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
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