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РФС ввел четвёртую замену во время овертаймов в матчах Кубка России

Исполком Российского футбольного союза утвердил четвёртую замену во время дополнительных таймов матчей Кубка России.

"Исполком РФС постановил дополнить статью Регламента о проведении Кубка России пунктом о возможности, начиная с 1/16 финала, в случае назначения дополнительных таймов общее количество замен в каждой команде увеличить до четырёх по примеру чемпионата мира", — написал Лебедев в своем твиттере.
Теги: РФС Кубок России
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