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"Рубин" презентовал новую форму - она такая же, как в позапрошлом сезоне

"Рубин" представил игровую форму на сезон-2018/19.

Техническим спонсором команды вновь стала компания JAKO. Дизайн формы будет точно такой же, как и в сезоне-2016/17.

Домашний комплект – белая футболка с красно-зелеными полосами, белые шорты, белые гетры. Гостевой комплект – красно-зеленая полосатая футболка, зеленые шорты, зеленые гетры.

"Рубин" презентовал новую форму - она такая же, как в позапрошлом сезоне
Теги: Рубин
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