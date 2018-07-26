"Рубин" презентовал новую форму - она такая же, как в позапрошлом сезоне

"Рубин" представил игровую форму на сезон-2018/19.Техническим спонсором команды вновь стала компания JAKO. Дизайн формы будет точно такой же, как и в сезоне-2016/17.Домашний комплект – белая футболка с красно-зелеными полосами, белые шорты, белые гетры. Гостевой комплект – красно-зеленая полосатая футболка, зеленые шорты, зеленые гетры.