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Игнашевич поддержит ЦСКА в Нижнем Новгороде на матче за Суперкубок

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что на игру с "железнодорожниками" в Нижнем Новгороде отправится бывший футболист красно-синих, а ныне тренер молодёжной команды Сергей Игнашевич.

"Сергей Игнашевич полетит в Нижний Новгород поддержать команду, посмотреть матч и передать свой опыт ребятам. Нам нужны качества тех игроков, которые у нас есть, чтобы выстроить оптимальную схему. Может быть, два опорных полузащитника, может, три, может, два нападающих. Всё зависит от того, что будет у нас под рукой. Трансферное окно открыто, переход футболистов ещё может быть, после этого всё будет понятно со схемой", — передаёт слова Гончаренко Чемпионат
Теги: Суперкубок России ЦСКА Локомотив Игнашевич Гончаренко
Сегодня, 15:04
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№1 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 15:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
ЦКГ приезжает в экспериментальном составе: Рукожоп - 1 штука, тренеры Рукожопа - 10 штук. Ну, может еще получится поймать и стреножить Витинью - полтайма отбегает, и свалит в Бразилию joy


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Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
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