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Сесар Навас продлил контракт с "Рубином"

Защитник казанского "Рубина" Сесар Навас продлил контракт с клубом.

Срок соглашения - 1 год. Предстоящий сезон станет для 38-летнего Наваса восьмым в футболке казанского клуба.

"Я очень рад, что продолжу выступать за "Рубин". Для меня казанский клуб, как семья. Здорово, что я проведу здесь еще один сезон. Моя семья также рада остаться в Казани, где мы чувствуем поддержку болельщиков. Я очень доволен подписанию нового соглашения", — сказал Навас в интервью пресс-службе клуба.
Теги: Рубин Навас
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