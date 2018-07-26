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Сесар Навас продлил контракт с "Рубином"
Защитник казанского "Рубина" Сесар Навас продлил контракт с клубом.
Срок соглашения - 1 год. Предстоящий сезон станет для 38-летнего Наваса восьмым в футболке казанского клуба.
"Я очень рад, что продолжу выступать за "Рубин". Для меня казанский клуб, как семья. Здорово, что я проведу здесь еще один сезон. Моя семья также рада остаться в Казани, где мы чувствуем поддержку болельщиков. Я очень доволен подписанию нового соглашения", — сказал Навас в интервью пресс-службе клуба.
Срок соглашения - 1 год. Предстоящий сезон станет для 38-летнего Наваса восьмым в футболке казанского клуба.
"Я очень рад, что продолжу выступать за "Рубин". Для меня казанский клуб, как семья. Здорово, что я проведу здесь еще один сезон. Моя семья также рада остаться в Казани, где мы чувствуем поддержку болельщиков. Я очень доволен подписанию нового соглашения", — сказал Навас в интервью пресс-службе клуба.
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