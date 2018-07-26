Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:00
Дмитрий Полоз: для меня прошлый году получился крайне неудачным. Рад, что проведу новый сезон в "Рубине" (5)
Дмитрий Полоз: для меня прошлый году получился крайне неудачным. Рад, что проведу новый сезон в "Рубине" (5)
13:45
Гендиректор РФС: Мутко не покидает, а приостанавливает свою деятельность на посту президента РФС (10)
Гендиректор РФС: Мутко не покидает, а приостанавливает свою деятельность на посту президента РФС (10)
12:47
Гендиректор "Рубина": у Бухарова нет оклада - он будет зарабатывать, только выходя на поле (16)
Гендиректор "Рубина": у Бухарова нет оклада - он будет зарабатывать, только выходя на поле (16)
12:31
Контракт Черчесова будет заключен по схеме "2+2", зарплата - около 3 млн евро с учетом бонусов (10)
Контракт Черчесова будет заключен по схеме "2+2", зарплата - около 3 млн евро с учетом бонусов (10)
11:41
Александр Шпрыгин: РФС должен наладить контакт с фанатскими объединениями - сборной нужна поддержка настоящих болельщиков (2)
Александр Шпрыгин: РФС должен наладить контакт с фанатскими объединениями - сборной нужна поддержка настоящих болельщиков (2)
10:23
Марио Пашалич перешел в "Аталанту" (5)
Марио Пашалич перешел в "Аталанту" (5)
09:21
Головин мог перейти в "Эвертон" (1)
Головин мог перейти в "Эвертон" (1)
08:27
Валерий Газзаев: Головин верно выбрал "Монако" - в этом клубе он будет расти как футболист (1)
Валерий Газзаев: Головин верно выбрал "Монако" - в этом клубе он будет расти как футболист (1)
РФС поддерживает идею продажи пива на стадионах
Продажа пива на российских стадионах улучшит посещаемость матчей, чемпионат мира по футболу дал опыт, который позволит осуществлять реализацию этой продукции, заявил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.
"Надеемся, что разрешат продавать пиво на стадионах и ситуация с посещением улучшится. Мы принимаем, что это можно и нужно сделать. Понимаю, что на стадионах в Волгограде, Саранске, Самаре это важно. Это уникальные сооружения для городов, места для посещения туристов и местных жителей. У нас есть опыт продажи пива на стадионах во время чемпионата мира, никаких эксцессов не было. Я за продажу. Любые дополнительные доходы в рамках разумного для футбола необходимы", - цитирует Анохина "Р-Спорт".
"Надеемся, что разрешат продавать пиво на стадионах и ситуация с посещением улучшится. Мы принимаем, что это можно и нужно сделать. Понимаю, что на стадионах в Волгограде, Саранске, Самаре это важно. Это уникальные сооружения для городов, места для посещения туристов и местных жителей. У нас есть опыт продажи пива на стадионах во время чемпионата мира, никаких эксцессов не было. Я за продажу. Любые дополнительные доходы в рамках разумного для футбола необходимы", - цитирует Анохина "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.