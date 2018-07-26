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РФС поддерживает идею продажи пива на стадионах

Продажа пива на российских стадионах улучшит посещаемость матчей, чемпионат мира по футболу дал опыт, который позволит осуществлять реализацию этой продукции, заявил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

"Надеемся, что разрешат продавать пиво на стадионах и ситуация с посещением улучшится. Мы принимаем, что это можно и нужно сделать. Понимаю, что на стадионах в Волгограде, Саранске, Самаре это важно. Это уникальные сооружения для городов, места для посещения туристов и местных жителей. У нас есть опыт продажи пива на стадионах во время чемпионата мира, никаких эксцессов не было. Я за продажу. Любые дополнительные доходы в рамках разумного для футбола необходимы", - цитирует Анохина "Р-Спорт".
Сегодня, 17:18
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6
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№6 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 18:03) #
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online

Fix,
Это же не ЧМ, цены адаптированные должны быть.

А так правильно все, клубы должны зарабатывать.
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 17:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Кубань»
С Павлюченко не посоветовались?


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№4 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 17:52) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
То ссаньё, которое пихают на стадионах - пить невозможно
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Игорёк (Сегодня, 17:48) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Fix,
а иначе им не выгодно,все хотят навариться
Регистрация: 1.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 17:47) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
только нужно сделать ограничение, на 1 билет или абонемент, не больше 1литра пива, иначе будут пьяные разборки среди пьяного быдла...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 17:42) #
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  •  (2)

Это когда стакан пива будет стоить дороже некоторых категорий билетов?


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
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