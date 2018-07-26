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Сесар Навас: я очень счастлив продолжить выступать в "Рубине"

Защитник "Рубина" Сесар Навас, подписавший новый контракт с клубом, рад тому, что продолжит выступать за казанскую команду.

"Я очень счастлив продолжить выступать в "Рубине". Меня очень радует тот факт, что я смогу играть еще один сезон в этом клубе. Для меня "Рубин" как семья. В свою очередь как я, так и моя семья довольны решением остаться в Казани и чувствовать поддержку болельщиков", - цитирует Наваса официальный сайт клуба.
Теги: Навас Рубин
Сегодня, 17:51
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