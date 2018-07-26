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Ильзат Ахметов: хочу оправдать все ожидания, буду работать для достижения высоких целей

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился своими эмоциями после подписания контракта с клубом.

"Конечно, я счастлив и рад оказаться в этом клубе. Руководство и тренерский штаб выразили своё доверие, они на меня надеются. Конечно, я хочу оправдать все ожидания, буду работать для достижения высоких целей. Главный тренер выразил полную поддержку и доверие, и я был очень рад этому", - цитирует Ахметова официальный сайт ЦСКА.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 19:34
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23
(2)
№23 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 21:19) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Кутепов такой же воспитанник спартака

как головин - воспитанниу цкг joy
Как угодно считайте - либо в сборной один акинфеев против Миранчука, Самедова и Дзюбы либо в сборной голован и акинфей с узбагоевым против тех же плюс Кутепов joy Все равно ишаки в глубоком ахтунге


--------------------
Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№22 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:08) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кутепов такой же воспитанник спартака, как и Дзагоев ЦСКА...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№21 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 21:01) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: казылык
Что же вы в дерби то легов выставляли постоянно?

Кончились леги. Даже негры кончились smile Опять Рахитича придется на поляну выгонять скоро, он типа уже местный. Все это будет происходить под заунывные вопли полутора землекопов с трибун "Поддержим отечественного производителя, мыговно" stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№20 Написал: Palivec Nusle (Сегодня, 20:57) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: казылык
Ну и кому интересны ваши проблемы, то что вы от нищеты наигрывайте молодежь?Что же вы в дерби то легов выставляли постоянно?раз у вас такая мега молодежь


Дурачок, попробуй прочитать начало дискусси, не будешь идиотом выглядеть, как лепехина подружка)))

Может ЦСКа и нищие, однако посмотри в Википедии, сколько ЦСКА завоевал трофеев при Гинере, и сколько Спам при Федуне)))

Нищий ЦСКА и в прошедшем сезоне оказался выше зажиточного Спатака с мешком педророшей))))


--------------------
Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№19 Написал: казылык (Сегодня, 20:50) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Palivec
Игроки основы ЦСКА ( воспитанники школы)

Акинфеев, Щенников, Дзагоев

Новое поколение

Чернов (сборная, основа Урала , енисея)
Кучаев
Ефремов (молодежные сборные, основа Слован, Оренбург)
Макаров ( молодежные сборные, Балтика. Тосно)
Чалов
Жамалетдинов, Хосонов, Гордющенко - игроки основы- ротации

Головин - ну сами знаете где уже)))

В матче ЛЧ против Арсенала ( Лондон) - в заявке было 9 воспитанников школы ЦСКА!

Игроки основы Спартака ( воспитанники Лудшей во Вселенной Окодемии)

Кутепов.... и ...пфуй)))))

Ну и кому интересны ваши проблемы, то что вы от нищеты наигрывайте молодежь?Что же вы в дерби то легов выставляли постоянно?раз у вас такая мега молодежь
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№18 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 20:45) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ишак заврался и сам запутался, про что он врал joy


--------------------
Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№17 Написал: Palivec Nusle (Сегодня, 20:42) #
  • -2
  •  (2)
online

Игроки основы ЦСКА ( воспитанники школы)

Акинфеев, Щенников, Дзагоев

Новое поколение

Чернов (сборная, основа Урала , енисея)
Кучаев
Ефремов (молодежные сборные, основа Слован, Оренбург)
Макаров ( молодежные сборные, Балтика. Тосно)
Чалов
Жамалетдинов, Хосонов, Гордющенко - игроки основы- ротации

Головин - ну сами знаете где уже)))

В матче ЛЧ против Арсенала ( Лондон) - в заявке было 9 воспитанников школы ЦСКА!

Игроки основы Спартака ( воспитанники Лудшей во Вселенной Окодемии)

Кутепов.... и ...пфуй)))))


--------------------
Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:39) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Думаю, кони с ним не прогадали.

я удивляюсь способности коней производить такие точечные, минимальные изменения, включая тренеров, при стабильном результате. Ведь долгое уже время держатся в еврокубковой зоне...
и всё это без особой шумихи.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№15 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 20:35) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Журнал FourFourTwo назвал лучших и худших футболистов команд, прошедших в плей-офф мирового первенства по футболу.
Худшим игроком был признан вратарь Игорь Акинфеев. Как отмечает журнал, у голкипера было мало работы во время матчей с Саудовской Аравией и Египтом, и капитан команды России отметился медленной реакцией в третьем туре с Уругваем (0:3).
joy

Цитата: Drill
Тебя о воспитанниках спросили.

Кутепов, Дзюба, Самедов, Миранчук - все воспитанники только из текущего состава, в отличие от торпедонов Игогошича, Берез и прочих Збагоевых из Владикауказа и Жиркоевых из Спартака Тамбов joy А головин вообще из Кемерова, футшкола Металлург-ЗапСиб
Вот ишак! laughing


--------------------
Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№14 Написал: Drill (Сегодня, 20:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Йоу, лошадь,
Ты с темы не соскакивай, клоун. Тебя о воспитанниках спросили. Одного знаю, немолодого уже правда, в Зените играет, Дзюба
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№13 Написал: Palivec Nusle (Сегодня, 20:29) #
  • -1
  •  (3)
online

Были же у них какие- то Зуевы, Мелкадзы.. еще какие- то восходящие звезды Тарасовки. Слились куда- то. Ну понятно- в Спаме лучще каждый сезон каких- то стремных аниськиных мешок набирать, Максимычей- Михалычей, чем своих развивать)) Аниськиных потом можно обратно выгнать, типа "не уровень". А брали зачем? Тогда уровень был?
Педрошей накупить за 10 милионов. Кто это педроша? Кто его в последний раз видел?)))


--------------------
Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№12 Написал: казылык (Сегодня, 20:29) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Бавария»
А кто из свободных агентов заблистали в Цска?может быть Олонаре? smile А сколько базаров было..
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№11 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 20:28) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Drill
Полузащитник сборной России Роман Зобнин на чемпионате мира—2018 был обыгран один в один в большем числе случаев

потому что в центре поля оборонялся один, пока разные головины куй курили в сторонке, вообще не борясь за мяч. И снова? голован ослиный - одна штука из молодых ослят, спартачей - трое молодых, и Тимофеев уже на подходе joy
Хоть усрись, нет у вас никого, сплошные Васины с Щенниковыми, до 29 лет все надежды подают.
ПиСи: Головин признан худшим игроком ЧЕ-2016 joy среди всех участников


--------------------
Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№10 Написал: Palivec Nusle (Сегодня, 20:25) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Drill
расскажи-ка нам как Великие молодые звёзды убогого спартака блистают на европейских аренах


Месси вроде в гранде из Юрмалы играет, Ну как играет.. ну скорее числится. Сафонов уговорил кореша ТРабукки, чтобы Дениска хоть иногда мячик попинал. Говорят он в Аншлаге на просмотре уже.))))


--------------------
Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: Drill (Сегодня, 20:23) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Йоу, лошадь,
Полузащитник сборной России Роман Зобнин на чемпионате мира—2018 был обыгран один в один в большем числе случаев, чем любой другой футболист, сообщает WhoScored. Соперники совершили 14 удачных обводок против игрока «Спартака».

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре защитника Ильи Кутепова в паре с Сергеем Игнашевичем в составе сборной России на чемпионате мира.

«Конечно, такие турниры делают игроков «Спартака» намного сильнее. Тем более Кутепову повезло играть в паре с опытным игроком, который может научить его многому. И возвращение Игнашевича – только плюс.
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: Palivec Nusle (Сегодня, 20:23) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Йоу, лошадь
К примеру Зобник, Джикия


Опять одеколоном ужрался, унитазный)))))

Ну ясен красен- своих то Лудшая во Вселенной Окодемия Спамтака не в состоянии выпускать, вот и приходится чужих воспитанников себе переманивать и приписывать)))


--------------------
Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№7 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 20:14) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Drill
как Великие молодые звёзды убогого спартака блистают на европейских аренах

К примеру Зобник, Джикия и Кутепов, все сборники, это уже втрое больше чем один-единственный голован. И все попали в сборную из Спартака.


--------------------
Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: Drill (Сегодня, 20:07) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Йоу, лошадь,
расскажи-ка нам как Великие молодые звёзды убогого спартака блистают на европейских аренах... smile
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 20:02) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А куда тебе теперь деться с подводной лодки, надо терпеть и выплывать, если хочешь жить достойно, удачи юноша.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: Palivec Nusle (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Blessing
Значит, Зенит отказался от него, а он в первом товарняке мне понравился


парень интересный, но с ним еще надо работать, а от Семака видимо требуют результат уже "щас".

Гончаренко любит возиться с молодыми.


--------------------
Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:57) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Значит, Зенит отказался от него, а он в первом товарняке мне понравился. Думаю, кони с ним не прогадали.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 19:51) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Palivec
где молодняк доводят до высокого уровня

То в ИАблонец отошлют, как Короваева, то в Сбруевку, как Базелюка stuck_out_tongue_closed_eyes


--------------------
Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Palivec Nusle (Сегодня, 19:41) #
  • 0
  •  (4)
online

Давай, дерзай.

Уже прям зализали парня в СМИ, и "казанский месси", и "талантливее и технничнее Головина"))) Ну прям брильянт достался ЦСКА.

Хотя ЦСКА - единственный клуб, где молодняк доводят до высокого уровня.


--------------------
Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
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