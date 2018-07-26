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Ильзат Ахметов: хочу оправдать все ожидания, буду работать для достижения высоких целей
Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился своими эмоциями после подписания контракта с клубом.
"Конечно, я счастлив и рад оказаться в этом клубе. Руководство и тренерский штаб выразили своё доверие, они на меня надеются. Конечно, я хочу оправдать все ожидания, буду работать для достижения высоких целей. Главный тренер выразил полную поддержку и доверие, и я был очень рад этому", - цитирует Ахметова официальный сайт ЦСКА.
"Конечно, я счастлив и рад оказаться в этом клубе. Руководство и тренерский штаб выразили своё доверие, они на меня надеются. Конечно, я хочу оправдать все ожидания, буду работать для достижения высоких целей. Главный тренер выразил полную поддержку и доверие, и я был очень рад этому", - цитирует Ахметова официальный сайт ЦСКА.
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