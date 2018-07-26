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Константин Генич: мне кажется, Головин быстро зачахнет в "Монако"

Журналист Константин Генич прокомментировал переход Александра Головина в "Монако".

"ЦСКА очень круто и выгодно оформил трансфер Головина. За Сашу можно только порадоваться.

Но мне почему-то кажется, что Головин там очень быстро зачахнет, и не удивлюсь, если через год он вернется обратно. По характеру ему там будет непросто, только допускаю", – написал Генич в твиттере.
Теги: Генич Головин
Сегодня, 19:52
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29
(7)
№29 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 21:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
водовоз,
Так на будущее и без всяких клубных пристрастии и для тех кто в танке,я лично пишу про игрока Головнина что он вряд-ли потянет тот же уровень Франции где играют много отлетов,а делать из парня прямо звезду мирового футбол мягко говоря глупо.
Ну ладно вам конечно веднее


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№28 Написал: TAJIRAT татарстан (Сегодня, 21:25) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
пока Головин играл за сборную-все орали .братан РОССИЯ.Ну ушел в Монако и что?можно обгадить уже не свой.а вы то наши?
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
№27 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
посмотрите за кого оно болеет, Александр Анатольевич...

Посмотрел, Константин Леонидович, за клуб с богатой историей унижения и глумления. Наверное, это и объясняет умопомрачение в словах и действиях, вызванное недоразвитостью в условиях нечеловеческого гонения в обществе, и выдержанное в полном соответствии с традициями великого клуба.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№26 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 21:18) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
На дураках воду возят. И куй кладут


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Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№25 Написал: водовоз (Сегодня, 21:06) #
  • +1
  •  (5)

kent71,
Мне искренне смешно читать многих болельщиков болеющих за Спартак», то ли огорчены, что Головина Монако» купил , то ли за оскорблением принимаете в свой адрес, если о нем в положительном тоне говорят smile смешно ещё и потому, что ваша характеристика о футболисте зависит от того с какого клуба футболист, если тот же Головин был бы футболистом Спартака» вы о нем по другому говорили бы, как говорит один известный персонаж « болельщики футбола пля, куев»?. Головин первый Рос. Футболист кого в таком возрасте купил известный Европейский футбольный клуб. А, на счёт Мбаппе , не о сравнении говорится, а, разговор о клубе Монако» они продали Килиана за большую сумму, который отиграл в клубе всего 3 сезона, думаю покупая Головина у них такая же цель, а, получится или нет это уже другой вопрос.
Регистрация: 1.10.2016 [жалоба]
№24 Написал: Palivec Nusle (Сегодня, 21:04) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Гастэряну
так это же илюша-дурачок, он обнюхался тушинского духа "пятачок


пидожид Илюшо проживает в унитазе, на постоянной основе. Сюда всплывает ненадолго, на день- два, пока опять не сдернут в очко))

Кушает , что найдет в очке, собачий котях с луком)) запивает из бачка.

Вот такая блин, диета.


--------------------
Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№23 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:59) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Йоу, лошадь, - Хоббит привет. Тебя ещё не забанили под этим ником?
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№22 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:58) #
  • 0
  •  (0)

А я думаю нет. Думаю у него хорошее будущее
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№21 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сколько же тут экспертов) ну, писец...диваны трещат от таких экспертов...хоть бы один хоть немного понимал в футболе...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№20 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Спасибо Константин за поддержку!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№19 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:49) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Йоу, лошадь
За Тосно, как бомжешляпа? Или за КрыС, как Плеснинг?

???


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№18 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 20:46) #
  • -9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
посмотрите за кого оно болеет

За Тосно, как бомжешляпа? joy Или за КрыС, как Плеснинг? Говорят, в Сочи появилась команда бомжующих запитеров, повторяющая "сами мы не местные, приехали на лечение, украли все документы"


--------------------
Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№17 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:45) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Blessing

Мне кажется, вы какую-то ерунду написали

так это же илюша-дурачок, он обнюхался тушинского духа "пятачок".


--------------------
пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Мне кажется, вы какую-то ерунду написали, на серьёзном сайте, с серьёзными пользователями, вас не поймут..., это просто дичь несусветная

посмотрите за кого оно болеет, Александр Анатольевич...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№15 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 20:37) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kent71
или что там у вас...

Похоже, там кокос, если не героин


--------------------
Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:32) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Йоу, лошадь
В Манаку из конюшни поставили 70 кило фирменного конского газа "дурачек" smile

Мне кажется, вы какую-то ерунду написали, на серьёзном сайте, с серьёзными пользователями, вас не поймут..., это просто дичь несусветная.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№13 Написал: казылык (Сегодня, 20:32) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Бавария»
Он изначально чахлым перешёл,средний игрок по меркам РФПЛ,обычная жертва пиара,поэтому там и чахнуть не чему,вернётся ни с чем как и Жирков ,но уже в бомжарник,никто из конюшни в Европе не заиграл
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 20:30) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
водовоз,
Ну мягко говоря сравнивать Мбаппе и этого молодого человека не корректно,снимите очки сударь..или что там у вас...


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№11 Написал: водовоз (Сегодня, 20:26) #
  • -2
  •  (2)

Монако»- часть большого пути. У Головина блестящее будущее.Килиан Мбаппе именно с Монако» начал покорять футбольный мир.и очередной шедевр маркетинга от Гинера. В ПЛ России Гиннер и все остальные.
Регистрация: 1.10.2016 [жалоба]
№10 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 20:25) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Генич корректен конечно,а я с вашего позволения добавлью он ещё сырой и если с ним будут играть жёстко то сами можете дальше додумать что из этого получится.Да и по физике он точно не лучший.В любом случае Гинер молодец


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:23) #
  • +1
  •  (3)

В Амкаре сам зачах..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№8 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 20:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Может "зачахнуть", а потом вернуться в аренду за 1 лям. Такое было уже с Вагнером, Мусой. А почему нет?
Видимо, это имел в виду Генич.


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№7 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 20:11) #
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Манаку из конюшни поставили 70 кило фирменного конского газа "дурачек" smile


--------------------
Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: Palivec Nusle (Сегодня, 20:09) #
  • -3
  •  (5)
online

Эх, какой Генич даром пропадает)) Геничу бы спортивным дирекктором в Барсу или Реал, сколько миллионов помог сэкономить , уберег бы от трансферов игкров , которые "зачахнут". Не ценя пророка в своем отечестве.

Цитата: Drill
большинство из них "ты кто такой", "пошёл в жопу" и т.д.


А свинья думала, что ему тортик подарят?))) Или валентинку от Дементьева))


--------------------
Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Drill (Сегодня, 20:05) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Константин Генич
?
Подлинная учетная запись

@GenichK
22 ч.22 часа назад
Еще
ЦСКА очень круто и выгодно оформил трансфер Головина. За Сашу можно только порадоваться! ??? но мне почему-то кажется, что Головин там очень быстро зачахнет, и не удивлюсь, если через год он вернётся обратно. По характеру ему там будет непросто???? только допускаю)

Константин Генич
?
Подлинная учетная запись

@GenichK
11 ч.11 часов назад

Выразил легенькое сомнение относительно перспектив Головина. После этого в твиттер не заходил. Сейчас открываю ленту и ох... Вроде никого не оскорблял, просто выразил мнение;)) Под полтинник комментариев, и большинство из них "ты кто такой", "пошёл в жопу" и т.д.) Люди, ау)))
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 19:58) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Физики не хватит, доходной он для европейского футбола, не раз доказано другими, на подхвате будет от этого и сдуется мыльный пузырь. Без злорадства, удачи ему желаю.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: miktar (Сегодня, 19:55) #
  • 0
  •  (6)

КОНСТАНТИН ГЕНИЧ: МНЕ КАЖЕТСЯ, ГОЛОВИН БЫСТРО ЗАЧАХНЕТ В "МОНАКО"

угу...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 19:55) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Зачахнет- умело подобранное слово, и главное, совершенно уместно.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 19:53) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Время покажет.


--------------------
Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
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