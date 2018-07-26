Константин Генич: мне кажется, Головин быстро зачахнет в "Монако"

Журналист Константин Генич прокомментировал переход Александра Головина в "Монако"."ЦСКА очень круто и выгодно оформил трансфер Головина. За Сашу можно только порадоваться.Но мне почему-то кажется, что Головин там очень быстро зачахнет, и не удивлюсь, если через год он вернется обратно. По характеру ему там будет непросто, только допускаю", – написал Генич в твиттере.