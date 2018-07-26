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Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего сезона

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев подвел итоги предсезонных сборов команды и поделился ожиданиями от нового сезона российской премьер-лиги.

"Есть удовлетворение от проделанной работы, но у нас только к концу второго сбора появились очертания состава. Цаллагов приехал к нам на просмотр. Также группа игроков, с которой мы подписали контракты. Есть удовлетворение, что эти игроки пришли, но вопрос, в каком функциональном состоянии они пришли

Что касается ожиданий от нового сезона, то это сложный вопрос. Нельзя предвидеть ничего: ни финансовую ситуацию, ни то, какие игроки придут или уйдут. Мы по сути собираем с миру по нитке. Конечно, все-таки мы надеемся на более высокий результат, чем в прошлом сезоне" - сказал Бердыев.

Бизнес-Online
Теги: Бердыев Рубин
Вчера, 21:34
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№1 Написал: Рома Евсеенко (Вчера, 23:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Восток дело тонкое
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
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