Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего сезона

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев подвел итоги предсезонных сборов команды и поделился ожиданиями от нового сезона российской премьер-лиги."Есть удовлетворение от проделанной работы, но у нас только к концу второго сбора появились очертания состава. Цаллагов приехал к нам на просмотр. Также группа игроков, с которой мы подписали контракты. Есть удовлетворение, что эти игроки пришли, но вопрос, в каком функциональном состоянии они пришлиЧто касается ожиданий от нового сезона, то это сложный вопрос. Нельзя предвидеть ничего: ни финансовую ситуацию, ни то, какие игроки придут или уйдут. Мы по сути собираем с миру по нитке. Конечно, все-таки мы надеемся на более высокий результат, чем в прошлом сезоне" - сказал Бердыев.