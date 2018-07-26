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Ари: Бразилия - очень хорошо, русский - о****но! (видео)

Футболист "Краснодара" Ари в своём Инстаграме поделился впечатлениями от получения российского паспорта.

"Бразилия - очень хорошо. Русский - о****но", - лаконично описал своё отношение к получению документа новый гражданин России.

Теги: Ари Краснодар Видео
Вчера, 22:04
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(6)
№11 Написал: казылык (Вчера, 23:38) #
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Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Kolpino2
Цитата: казылык
Баклан

Свинья

Бич
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№10 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:18) #
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  •  (3)

Цитата: казылык
Баклан

Свинья
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№9 Написал: казылык (Вчера, 22:55) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Бавария»
Баклан
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 22:34) #
  • -2
  •  (6)

С такой культуркой в Зине надо гужевать
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№7 Написал: 13iv74 земля (Вчера, 22:30) #
  • -3
  •  (5)

Лишить сразу, придурка
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: Goodmany Russia (Вчера, 22:28) #
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  •  (2)

экзамен по русскому языку сдал))
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
№5 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Вчера, 22:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Еще одно интернациональное слово появилось))


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Вчера, 22:12) #
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  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Поздравляю россиян с новым достойным гражданином!
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: larss Колыбель Трех Революций (Вчера, 22:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Быстро обрусел!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 22:07) #
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Плагиатор. Жалкое подобие Томера Савойи
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Вчера, 22:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
sweat_smile
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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