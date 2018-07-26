Ари: Бразилия - очень хорошо, русский - о****но! (видео)

Футболист "Краснодара" Ари в своём Инстаграме поделился впечатлениями от получения российского паспорта."Бразилия - очень хорошо. Русский - о****но", - лаконично описал своё отношение к получению документа новый гражданин России.