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Курбан Бердыев: есть удовлетворение от того, что новички пришли

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев накануне старта сезона рассказал о состоянии команды.

"Есть удовлетворение от проделанной работы. Единственная проблема – не было состава на первом сборе. К концу второго появились очертания игрового почерка. На просмотре Ибрагим Цаллагов, посмотрим. Есть удовлетворение от того, что новички пришли. Но функциональное состояние разное. Мы собирали с миру по нитке. В основном аренда либо свободные агенты. Попова и Нобоа невозможно заменить, как и невозможно купить. Мы предлагали хорошие условия Попову, но он отказался. Постараемся компенсировать это за счет командной работы и перестроений, но такие игроки – штучный товар. Как нельзя было заменить Домингеса. Это самый сложный вопрос", - цитирует Бердыева "Спорт-Экспресс".
Теги: Бердыев Рубин
Вчера, 22:08
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