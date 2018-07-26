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Нобель Арустамян: думаю, что ЦСКА ещё приобретёт несколько футболистов

Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал о трансферных планах московского ЦСКА.

"Я думаю, что ЦСКА ещё приобретёт несколько футболистов до закрытия трансферного окна. Впереди новый сезон, плюс будет минимум шесть матчей в Лиге чемпионов.

Я слышал, что "армейцы" ведут работу на иностранном рынке. У ЦСКА есть также несколько целей и на российском трансферном рынке, но пока об этом говорить рано", - цитирует Арустамяна "Спорт FM".
Теги: Арустамян ЦСКА
Вчера, 23:06
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5
(1)
№5 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:38) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
тот еще инсайдер
я тоже думаю что купят...а толку то?п**деть - не мешки ворочать


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: казылык (Вчера, 23:38) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Бавария»
А мало ли хрустальных и хромых и свободных агентов,купят ещё пучок Бистровичей
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Palivec Nusle (Вчера, 23:22) #
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  •  (3)

Цитата: Kolpino2
Хм. Аршавина берете?


Он же казах(( Не вписывается в лимит


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Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:16) #
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  •  (2)

Хм. Аршавина берете?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Palivec Nusle (Вчера, 23:10) #
  • 0
  •  (2)

АПЗ нужны. ГОловин, Витиньо ушли. Кучаев - лечится, Дзагоев- вечно ломается, Макаров- лечится.


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Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
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