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Гильерме: не верю, что ЦСКА в этом сезоне даст слабину

Вратарь "Локомотива" Гильерме поделился мнением о изменениях в составе соперника по Суперкубку России – ЦСКА.

"В теории обновленный ЦСКА может стать слабее, но ЦСКА всегда был силен, неважно, скольких игроков он терял. Да и новых футболистов клуб открывает каждый год.

Так что матч будет сложным, вне зависимости от состава, который выйдет на игру. Уверен, что ЦСКА еще усилится, им же в Лиге чемпионов выступать. Не верю, что конкурент в этом сезоне даст слабину", - цитирует Гильерме "Спорт-Экспресс".
Теги: Гильерме ЦСКА
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