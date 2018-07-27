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Сесар Навас будет капитаном "Рубина" в новом сезоне

Защитник "Рубина" Сесар Навас будет капитаном команды в новом сезоне.

– Кто будет капитаном команды в новом сезоне?

– Он рядом, он и будет. Мы благодарны Сесару, что он с пониманием отнесся к нашей финансовой ситуации. Мы ему сказали: Сесар, у нас сейчас практически новая команда, нужен тот человек, который объединяет. Он согласился, хотя пропустил сборы, но, тем не менее, сейчас в хорошем функциональном состоянии. Мы очень рады, что он согласился.

– Все понимают, что в клубе непростая финансовая ситуация. Какие у вас ожидания от этого сезона? Каким итогом вы были бы довольны? Возможно ли попадание в первую половину турнирной таблицы?

– Вы сложный вопрос задаете. Нельзя предвидеть ничего: ни финансовые условия, ни тех игроков, которых мы пытаемся приобрести, в аренду или бесплатно. Собираем с миру по нитке. Но надеемся на более высокий результат, чем в прошлом сезоне.

ФК "Рубин"
Сегодня, 04:27
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