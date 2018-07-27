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Гендиректор "Рубина": до конца лета расстанемся с несколькими высокооплачиваемыми игроками

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о проблемах в комплектовании команды.

"В данный момент мы под санкциями УЕФА из-за несоответствия правилам ФФП. Нам дали три года отсрочки для исправления нарушений. Все руководители клуба, а их за это время было немало, пытались эти нарушения устранить, у всех были свои планы и пути решения данной проблемы, но это действительно сложная задача, решить полностью ее не удалось. Нарушения остались – и было вынесено решение о наказании.

Теперь ждем решения второй палаты, и они уже будут думать, как нас наказать. Будем бороться за то, чтобы нас просто оштрафовали, потому что мы очень многое сделали к новому сезону. Мы реально уменьшили платежную ведомость, существенно сократили бюджет. И мы продолжаем эту работу, меняем зарплаты игроков. До конца лета расстанемся еще с несколькими высокооплачиваемыми футболистами", - цитирует Сайманова Бизнес-Online.
Теги: Рубин
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