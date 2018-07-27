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Полузащитник "Урала" Александр Ставпец перешел в "Томь"
Пресс-служба "Томи" объявила о переходе хавбека "Урала" Александра Ставпеца.
29-летний полузащитник, известный по выступлениям за "Москву" и "Ротор", подписал контракт с сибирским клубом до конца сезона.
Прошлый сезон Ставпец провел на правах аренды за "Тюмень".
29-летний полузащитник, известный по выступлениям за "Москву" и "Ротор", подписал контракт с сибирским клубом до конца сезона.
Прошлый сезон Ставпец провел на правах аренды за "Тюмень".
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