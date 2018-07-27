A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Фёдор Кудряшов пропустит матч первого тура против "Краснодара"

Защитник "Рубина" Фёдор Кудряшов не сможет помочь команде в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против "Краснодара" из-за травмы, полученной на чемпионате мира — 2018.

"Фёдор с травмой приехал из сборной. Восстановление проходит тяжело. Он не готовится к матчу с" Краснодаром" — приводит слова Бердыева пресс-служба "Рубина" .
Теги: Кудряшов Рубин Краснодар
Сегодня, 09:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.