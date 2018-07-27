A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Никита Чернов: Головин очень взвешенно принимал решение о переходе в "Монако"

Защитник ЦСКА Никита Чернов прокомментировал предстоящий переход своего одноклубника Александра Головина в "Монако".

"Голова очень долго думал, советовался с семьёй, с тренерами. Постоянно был на телефоне! Вообще, очень взвешенно подошёл к этому решению. Выбрал оптимальный для себя вариант, да и в "Монако" были очень в нём заинтересованы.

Попрощаться толком не успели. Но, думаю, он ещё приедет, скажет слова благодарности руководству клуба, тренерскому штабу, болельщикам. И отправится покорять Европу!" - цитирует Чернова Sport24
Теги: Чернов ЦСКА Головин Монако
Сегодня, 09:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 09:32) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Предстоящий переход? Дык вроде уже перешел или еще нет? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.