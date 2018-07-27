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Абель Эрнандес сегодня подпишет контракт с ЦСКА

ЦСКА сегодня официально объявит о переходе бывшего нападающего "Халл Сити" Абеля Эрнандеса.

27-летний форвард прибыл в Москву и сегодня подпишет с армейцами контракт на три года.

Игрок переходит в московскую команду на правах свободного агента. ЦСКА выплатит уругвайцу значительный подписной бонус.

Salimo UY
Теги: ЦСКА Халл Сити Эрнандес
Сегодня, 10:22
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11
(5)
№11 Написал: казылык (Сегодня, 12:20) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: tiki
нападающего "Халл Сити"

на правах свободного агента

так он свободный же
а что за бонус, если он без контракта? бонус Халлу видимо?если да, то что это за пункт такой?
ЦСКА выплатит значительный подписной бонус

Для ослика объясняю,не бывает бесплатных трансферов,а тем более чтобы заманить в нищую конюшню,для этого и бонус:игроку,агенту и тд.
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№10 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:05) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: tiki
а что за бонус, если он без контракта?


Бонус- одноразовая выплата при подписании. Типа "подъемные". Его агент хвастался, что ЗП они хотят 6 миллионов + бонус 5 миллионов.

Эти цифры можно смело разделить на 4, то есть ЗП около 1,5 млн _ бонус -примерно такой же))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:37) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
нападающего "Халл Сити"

на правах свободного агента

так он свободный же
а что за бонус, если он без контракта? бонус Халлу видимо?если да, то что это за пункт такой?
ЦСКА выплатит значительный подписной бонус

Бонус никто и никогда не платится клубу, от обязательств к которому он уже не обязан. Бонус, как правило - это покупка , а чаще аренда квартиры, возможно с машиной и водителем, хотя последнее для такого игрока (по сумме), сие обычно не предусмотрено, поэтому слово "значительный" значительно, скорее всего, для писавшего эту новость.
ЗЫ. Для меня тоже значительно, но я не футболист, в футболе понятие "значительно" с наши обычным фанатом не совместимы. Для нас, скорее понятие "огромно"


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:20) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: safonas
Витек на выход все таки?

ну они игроки все таки несколько разного плана
если Абель, как пишут в манагерах, targetman
то Витя все таки из глубины. Да и новости про Абеля появились задолго до слухов про Витиньо


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: safonas (Сегодня, 11:09) #
  • +3
  •  (3)

Витек на выход все таки?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: filin89
Цитата: tiki
нападающего "Халл Сити"

на правах свободного агента

так он свободный же
а что за бонус, если он без контракта? бонус Халлу видимо?если да, то что это за пункт такой?
ЦСКА выплатит значительный подписной бонус

Ты, правда, ни когда не слышал про подъемные?

слышать то слышал, но тут понять можно по разному. ЦСКА Рубину за Еременко сумму все равно выплатил, хотя брал свободным агентом - может быть такой же случай
или например выплатит значительный подписной бонус - это агенту
сейчас вот статью отредактировали и подписали уже что именно уругвайцу


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 10:40) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
нападающего "Халл Сити"

на правах свободного агента

так он свободный же
а что за бонус, если он без контракта? бонус Халлу видимо?если да, то что это за пункт такой?
ЦСКА выплатит значительный подписной бонус

Ты, правда, ни когда не слышал про подъемные?
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:27) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
30 лямов подъемными + 5 зарплату в год !!

Такое только Спартак или Зенит могут вытворить
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 10:25) #
  • -7
  •  (11)

30 лямов подъемными + 5 зарплату в год !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 10:25) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: tiki
а что за бонус

Думаю, что подъемные выплатят непосредственно игроку.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:24) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
нападающего "Халл Сити"

на правах свободного агента

так он свободный же
а что за бонус, если он без контракта? бонус Халлу видимо?если да, то что это за пункт такой?
ЦСКА выплатит значительный подписной бонус


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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