A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Никита Чернов: Игнашевич в свои 39 выглядит помоложе, чем наш 22-летний новичок Бекао

Защитник ЦСКА Никита Чернов прокомментировал трансфер бразильца Бекао в московский клуб.

"Пока ему тяжеловато — он ведь даже по-английски почти не говорит. Кричит что-то на своём. Просто у Бекао такой стиль, бразильский — много говорит, эмоционально реагирует в силу своего менталитета.

Выглядит на 47 лет? Нам тоже так показалось, когда он приехал. Даже Игнаш помоложе выглядит в свои 39!", — пошутил Чернов.

Sport24
Теги: ЦСКА Чернов Игнашевич
Сегодня, 11:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:44) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: казылык
пенса какого то на пляже вкорячили Гинеру

про Думбия что-то подобное говорили, а он пищевику и прочим по полной вкорячивал


--------------------
пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: казылык (Сегодня, 12:30) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Бавария»
А ослики усерались и не верили,пенса какого то на пляже вкорячили Гинеру laughing
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:59) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Зачем оскорбляешь? Тебе с ним в тройке играть!


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.