Адем Ляйич может перейти в "Спартак"

Полузащитник "Торино" Адем Ляйич в летнее трансферное окно может покинуть клуб.Как сообщает AS, в услугах футболиста, помимо "Сельты" и "Фулхэма", заинтересован "Спартак".Московский клуб минувшей зимой уже планировал подписать 26-летнего хавбека и готов вернуться с предложением о его трансфере.