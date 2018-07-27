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Адем Ляйич может перейти в "Спартак"

Полузащитник "Торино" Адем Ляйич в летнее трансферное окно может покинуть клуб.

Как сообщает AS, в услугах футболиста, помимо "Сельты" и "Фулхэма", заинтересован "Спартак".

Московский клуб минувшей зимой уже планировал подписать 26-летнего хавбека и готов вернуться с предложением о его трансфере.
Теги: Спартак Трансферы
Сегодня, 12:18
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(3)
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:00) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
уже 2 года как переходит.
Пешком чтоли идет с Турина?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:51) #
  • -4
  •  (8)

а федун говорил, что с поголовьем на тушинской ферме перебор.


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 12:48) #
  • -2
  •  (2)

Нахер не нужен,петух албанский...
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:44) #
  • 0
  •  (4)
online

Ничего так,живенький игрок
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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