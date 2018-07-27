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На матч "Ростов" – "Ахмат" продано более 23 тысяч билетов

В свободной продаже на матч 1-го тура чемпионата России "Ростов" - "Ахмат" осталось менее 5 000 билетов.

Стадион "Ростов-Арена", принимавший матчи ЧМ-2018, получил разрешение от лицензионной комиссии РФС и РПЛ на проведение матча на 28 тысяч зрителей.

На игру уже продано более 23 тысяч билетов. Сообщается, что в дальнейшем максимальная вместимость стадиона по лицензии будет увеличена.

ФК "Ростов"
Теги: Ростов Ахмат
Сегодня, 12:50
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№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:09) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Кубань»
По новому стадио, видимо, так и не договорились?


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№1 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 12:56) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Продано или роздано? Как в пидербурге.

Продано или роздано? Как в пидербурге.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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