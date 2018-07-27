На матч "Ростов" – "Ахмат" продано более 23 тысяч билетов

В свободной продаже на матч 1-го тура чемпионата России "Ростов" - "Ахмат" осталось менее 5 000 билетов.Стадион "Ростов-Арена", принимавший матчи ЧМ-2018, получил разрешение от лицензионной комиссии РФС и РПЛ на проведение матча на 28 тысяч зрителей.На игру уже продано более 23 тысяч билетов. Сообщается, что в дальнейшем максимальная вместимость стадиона по лицензии будет увеличена.