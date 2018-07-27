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Фанаты ЦСКА подрались друг с другом, один человек погиб

Сегодня ночью на Курском вокзале случилась массовая драка, сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что друг с другом подрались фанаты ЦСКА. При этом драка была серьезной.

Часть фанатов приехала из Питера – они собирались на матч за Суперкубок с "Локомотивом" в Нижнем Новгороде. По итогам потасовки один человек погиб (Соколовский Игорь, 30 лет), двое с серьезными травмами находятся в больнице.
Теги: ЦСКА Локомотив
Сегодня, 13:00
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6
(0)
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:20) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
P. Holmberg,
В том моё и удивление: у нас есть разные группировки, но, в отличие от "Спартака", у нас никогда своих не трогали. Для меня просто странно всё это звучит.У нас было, когда спартачи под видом наших вмешивались, провоцируя мачач, но чтоб свои своих убивали... Такого не было.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 13:17) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
нет слов ...30 лет а дурнем остался....
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 13:08) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Джонни
Что могут не поделить между собой фанаты одного клуба?


У ОФ- дибилов, как правило клубы на последнем месте. На первом месте мерягье письками- чья фирма круче, вернее где больше дегенератов


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:06) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Кубань»
Что могут не поделить между собой фанаты одного клуба?


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 13:06) #
  • +1
  •  (3)

Курский вокзал, центр, охрана РЖД, линейный отдел УВД, рядом куча райотделов-- чем занимались мрази !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? На телефон снимали или ставки делали?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 13:02) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
ЧМ закончился - дебилы не уехали.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
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