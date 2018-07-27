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Фанаты ЦСКА подрались друг с другом, один человек погиб
Сегодня ночью на Курском вокзале случилась массовая драка, сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что друг с другом подрались фанаты ЦСКА. При этом драка была серьезной.
Часть фанатов приехала из Питера – они собирались на матч за Суперкубок с "Локомотивом" в Нижнем Новгороде. По итогам потасовки один человек погиб (Соколовский Игорь, 30 лет), двое с серьезными травмами находятся в больнице.
Отмечается, что друг с другом подрались фанаты ЦСКА. При этом драка была серьезной.
Часть фанатов приехала из Питера – они собирались на матч за Суперкубок с "Локомотивом" в Нижнем Новгороде. По итогам потасовки один человек погиб (Соколовский Игорь, 30 лет), двое с серьезными травмами находятся в больнице.
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