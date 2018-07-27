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СК возбудил уголовное дело после смерти фаната ЦСКА в результате драки на Курском вокзале накануне Суперкубка России

Следователи ищут участников драки на платформе Курского вокзала в Москве, в которой погиб мужчина.

В четверг стало известно, что в результате потасовки между болельщиками ЦСКА погиб 30-летний Игорь Соколовский, двое с серьезными травмами находятся в больнице.

Часть фанатов приехала из Петербурга – они собирались на матч за Суперкубок России с "Локомотивом" в Нижнем Новгороде.

"Сегодня ночью во время стоянки пассажирского поезда №59 сообщением «Санкт-Петербург – Нижний Новгород» на одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами молодых людей 30-летнему пассажиру поезда причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия", – сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

Кроме того, по ее словам, в результате конфликта пострадали еще двое пассажиров поезда, один из них с повреждениями доставлен в больницу.

Возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

"Предварительно инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники находились в состоянии алкогольного опьянения", – сказала представитель следствия, добавив, что проводятся следственные действия с организатором конфликта.

"Интерфакс"
Сегодня, 13:22
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 14:23) #
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мда....


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