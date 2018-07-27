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"Локомотив" в Суперкубке сыграет в белой форме, ЦСКА – в красно-синей

Участники матча за Суперкубок России определились с комплектами форм, в которых выйдут на поле.

"Локомотив" сыграет в белой форме, вратарский комплект будет черный. У ЦСКА будет традиционная красно-синяя форма, голкипер армейцев выступит в голубом.

Теги: Локомотив ЦСКА
Сегодня, 14:33
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