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Официально: Александр Головин - игрок "Монако"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин отныне будет выступать за "Монако", сообщает официальный сайт "монегасков".

Контракт подписан на 5 лет. Сумма договора составила 30 млн €.

Официально: Александр Головин - игрок "Монако"
Теги: Головин ЦСКА Монако
Сегодня, 16:05
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№38 Написал: Marselle Уфа (Сегодня, 18:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Уфа»
Молодец успехов
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№37 Написал: Академия (Сегодня, 17:58) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Молодец, удачи! Рад, что теперь в европе появился наш сильный игрок. Буду теперь персонально болеть)))
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
№36 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 17:55) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Идеальнейший вариант! Удачи! Надеюсь, Жардим (он это прекрасно умеет) слепит из него игрока для топ-клуба Европы. Ну и отлично, что в партнёрах забивала Радамель. blush
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№35 Написал: Черный Лис (Сегодня, 17:55) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Что ж, удачи...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№34 Написал: Батька (Сегодня, 17:16) #
  • +7
  •  (9)

Теперь главное там не закиснуть, успехов ... покажи пример нашим молодым может начнут уезжать в топ 5 чемпионатов .... так гляди и сборная будет конкурентоспособная !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№33 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 17:13) #
  • +5
  •  (5)
online

Отлично! Если Александр поймёт, что "Монако" для него только трамплин для прыжка, а не вершина карьеры - из него будет толк. Если нет, то повторит дорогу всем известного одноклубника. И вообще, хотелось бы, чтобы такой трамплин у него в карьере был не один.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№32 Написал: Drill (Сегодня, 17:11) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Полузащитник Александр Головин, ставший игроком «Монако», обратился к армейским болельщикам.

— Когда в 17 лет я переезжал из Калтана в Москву, невозможно было вообразить, что предстоящие годы получатся настолько насыщенными. Уехав из дома, я прошёл тяжёлый период адаптации, но затем моя карьера шла только по нарастающей. Армейская школа, «золото» юношеского чемпионата Европы, молодёжная, а затем и основная команды ПФК ЦСКА, чемпионство, вызов на Евро-2016 и четвертьфинал чемпионата мира.

За годы в ПФК ЦСКА я состоялся как игрок и безмерно благодарен красно-синим. Клуб поверил в меня и осуществил мечту маленького сибирского мальчика, который грезил большим футболом.

Грустно оставлять команду, ставшую родной, но не каждому выпадает шанс перейти в большой европейский клуб. Благодарен болельщикам за поддержку — энергетика красно-синих трибун просто потрясает! Надеюсь, что вы с пониманием отнесётесь к моему решению сделать следующий шаг в своей карьере в такой непростой для клуба период.

Сегодня я перехожу в «Монако», но частичка меня навсегда останется здесь. Верю, что обновлённая команда даст вам много поводов для гордости, а я буду болеть за ПФК ЦСКА и радоваться успехам красно-синих.
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№31 Написал: Fint Москва (Сегодня, 17:11) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: werty1001
Начать отсюда и в 22 года перейти в хороший европейский клуб - это большая удача, надеюсь у него получится.

Талант всегда наверх пробьётся, где бы он не родился, удачи и без травм ему в новом клубе, буду болеть теперь за Монако!
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№30 Написал: SVN (Сегодня, 17:03) #
  • +3
  •  (5)

Удачи!это лучший вариант,уже и не верилось что уйдет.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№29 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 17:02) #
  • +12
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
где-то в полях Краснодарского края размазывая сопли в перемешку с шалушками от семечек рыдал Федя Смолов!)))
удачи Головину в Монако!!!
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
№28 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:56) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
удачи ему. один из немногих кто решился.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№27 Написал: Я ухожу. (Сегодня, 16:55) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
много федун доплатил?

КАМАЗ желудей.
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
№26 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:55) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец пацан,топ игрок РФПЛ,теперь надо стать таким же и в Монако,тем более краснобелым стал.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№25 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 16:54) #
  • +4
  •  (4)

Удачи!!!
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№24 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:51) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: Я ухожу.
кстати, кому и за сколько его продал федун?

Юрмальским побратимам.

много федун доплатил?


--------------------
пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№23 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:50) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kytarba
единственная просьба прическу поменять).а.то шевелюра у тебя парикмахеров из Кемеровской области

ща полстраны с такой ходят, к сожалению


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№22 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 16:46) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Химки»
мужик!!! единственная просьба прическу поменять).а.то шевелюра у тебя парикмахеров из Кемеровской области))

Цитата: avnik
Ну, наконец! Слава Богу, что не сорвалось. )))


Ну,наконец анализы Головина от французов получил?
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№21 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 16:44) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Marlboro131994,
Я не переживаю , с чего ты взял ... ))но Головин вам бы не помешал ! Это же очевидно ... А дальше лирика !))
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№20 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:43) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Правильный выбор. В Юве или Челси пропал бы нах


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№19 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:42) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи парню.Посмотрим .Давненько наши не уезжали в топовые чемпионаты.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№18 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:42) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: werty1001
Начать отсюда и в 22 года перейти в хороший европейский клуб - это большая удача, надеюсь у него получится.

если быть честным, то тут помимо удачи - куча потраченных сил, нервов и нереальное усердие


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№17 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 16:42) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
К.А.,
online
Болеет за:
«Спартак»

Честно говоря не понял про карася ... А про то , что слабнут - всерьез думаешь , с уходом половины команды , новички будут выдавать добротный футбол ... ?!
Вот сегодня первый раз и посмотрим ...Кто и что ?!
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№16 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 16:41) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Ну вот и свершилось!Большой привет свинорылым! laughing
Ну а Сане удачной карьеры и чтобы не забывал кто его сделал!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№15 Написал: Drill (Сегодня, 16:39) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
https://twitter.com/AS_Monaco/status/1022832782622552064?s=19
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№14 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 16:38) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Gerolsteiner 1001
в дерби с нами хотелось бы драйва ...!

Не переживай)))
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№13 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:37) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Начать отсюда и в 22 года перейти в хороший европейский клуб - это большая удача, надеюсь у него получится.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№12 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:33) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gerolsteiner 1001
А так , жалко , что ЦСКА слабнет , в дерби с нами хотелось бы драйва ...!


игрок ушел,а не карась.так с чего они ослабнут то?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№11 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:29) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
досадно - как болельщику ЦСКА
но рад за русского парня, который трудом и усердием добился такого!
в нем я уверен, он точно продолжит прогрессировать


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№10 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 16:28) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Добивайся Александр!
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№9 Написал: avnik море (Сегодня, 16:27) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, наконец! Слава Богу, что не сорвалось. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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