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Вадим Васильев: рады, что Головин выбрал "Монако", несмотря на конкуренцию именитых клубов

Вице-Президент и генеральный Директор "Монако" Вадим Васильев прокомментировал подписание полузащитника Александра Головина.

"Мы очень рады, что Александр Головин присоединился к "Монако". Это молодой и талантливый игрок, хорошо проявивший себя на Чемпионате мира, за игрой которого мы уже давно следили. У него за плечами уже имеется опыт выступления как в Чемпионате России, так и на международных турнирах. Несмотря на конкуренцию со стороны именитых футбольных клубов, Александр выбрал "Монако", где для его дальнейшего прогресса созданы лучшие условия", - цитирует Васильева пресс-служба клуба.
Теги: Головин Монако
Сегодня, 16:08
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№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:15) #
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Да ему в других клубах ни чего не светило бы. А тут попроще и плюс протекция есть ) Удачи Сане , теперь он красно-белый лол))
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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