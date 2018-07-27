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ЦСКА: сумма трансфера Головина станет рекордной в истории клуба

ЦСКА подтвердил переход полузащитника Александра Головина в "Монако".

"Российский полузащитник, выпускник армейской академии, уже прошёл медосмотр. Сумма трансфера станет рекордной в истории ПФК ЦСКА.

За основную команду армейцев Головин сыграл 113 матчей и забил 13 голов. В составе ПФК ЦСКА Александр стал чемпионом России-2015/16. В сезоне-2017/18 он стал лучшим игроком красно-синих по версии болельщиков.

Головин — чемпион Европы U-17 (2013), участник ЕВРО-2016 и четвертьфиналист ЧМ-2018. На его счету 23 матча и 3 гола за национальную сборную.

ПФК ЦСКА благодарен Александру за время, проведённое в клубе, за яркую игру и вклад в достижения команды. Желаем успешной карьеры в Европе!", - говорится на официальном сайте клуба.
Теги: ЦСКА Головин Монако
Сегодня, 16:27
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5
(4)
№5 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 18:07) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Говорят что Головина нет а это его двойник!Вы обратите внимание на его уши!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Академия (Сегодня, 17:56) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Молодец, удачи ему, теперь есть за кого целенаправленно в европе болеть.
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
№3 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 17:50) #
  • -3
  •  (5)

Правда все равно вся Авену пойдет stuck_out_tongue_winking_eye


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Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 17:45) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Эх, еще б в аренду взад


Так и будет.
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:41) #
  • +1
  •  (5)

Эх, еще б в аренду взад
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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