Станислав Черчесов подписал новый контракт с РФС по схеме "2+2"

РФС объявил о заключении нового контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.Соглашение подписано по системе "2+2 года".Станислав Черчесов будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги Наций и отборочному циклу Чемпионата Европы-2020.Черчесов руководит сборной России с лета 2016 года. Под его руководством россияне пробились в четвертьфинал ЧМ-2018. ФИФА номинировала его на звание тренера года.По информации спортивного журналиста Нобеля Арустамяна, зарплата Черчесова по новому контракту составит 2,4 миллиона евро в год. Также предполагаются бонусы за успешное выступление в Лиге наций и хорошие результаты в рамках отборочного турнира Евро-2020. С учетом всех бонусов зарплата тренера может достигать 3 миллионов евро в год.