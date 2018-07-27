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Станислав Черчесов подписал новый контракт с РФС по схеме "2+2"

РФС объявил о заключении нового контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Соглашение подписано по системе "2+2 года".

Станислав Черчесов будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги Наций и отборочному циклу Чемпионата Европы-2020.

Черчесов руководит сборной России с лета 2016 года. Под его руководством россияне пробились в четвертьфинал ЧМ-2018. ФИФА номинировала его на звание тренера года.

По информации спортивного журналиста Нобеля Арустамяна, зарплата Черчесова по новому контракту составит 2,4 миллиона евро в год. Также предполагаются бонусы за успешное выступление в Лиге наций и хорошие результаты в рамках отборочного турнира Евро-2020. С учетом всех бонусов зарплата тренера может достигать 3 миллионов евро в год.

РФС
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 16:42
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№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 18:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
2 года себе на карман, два года отдает Виталику Мутко? или Мутке, или Мутку? с этими хохляцкими фамилиями всю грамматику перевернешь.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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