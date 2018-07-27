A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Агент: Ляйич любит Италию. Но если "Спартак" предложит ему больше, трансфер возможен

Итальянский агент Людовико Спинози прокомментировал информацию о том, что "Спартак" вновь заинтересовались полузащитником "Торино" Адемом Ляичем. По его словам, трансфер зависит от суммы предложения.

"Может ли Ляйич перейти в "Спартак"? Это зависит от суммы предложения. "Торино" – тот клуб, который продает футболистов за хорошие деньги. Адем любит Италию. Но если в Москве готовы предложить больше, то трансфер вполне возможен", - цитирует Спинози "Спорт-Экспресс".
Теги: Торино Спартак
Сегодня, 17:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: casabl (Сегодня, 18:06) #
  • -2
  •  (2)
online

а бабло - БОЛЬШЕ!


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№6 Написал: KOGA Земля (Сегодня, 18:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А не пошёл бы он в ....Италию!
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
за большее - полюбит Россию
еще за большее - даже Гренландию?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:20) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: yanus0407
Ничего святого у нынешних футболистов, только бабло....

ты наверное на работку тоже за идею ходить должен ? семью кормить ? детям будущее обеспечить? Если есть возможность заработать больше сам в первых рядах побежишь !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 17:17) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: KOZbIPb
ЛЯЙИЧ ЛЮБИТ ИТАЛИЮ. НО ЕСЛИ "СПАРТАК" ПРЕДЛОЖИТ ЕМУ БОЛЬШЕ, ТО ОН ТОГДА ЛЮБИТ СПАРТАК

а разве сейчас другие не такие?


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 17:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
ЛЯЙИЧ ЛЮБИТ ИТАЛИЮ. НО ЕСЛИ "СПАРТАК" ПРЕДЛОЖИТ ЕМУ БОЛЬШЕ, ТО ОН ТОГДА ЛЮБИТ СПАРТАК
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№1 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 17:11) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего святого у нынешних футболистов, только бабло....


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.