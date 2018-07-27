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Дмитрий Кириченко: на мнение врача "Спартака" о Суперкубке я бы не ориентировался

Экс-форвард сборной России Дмитрий Кириченко не согласился с мнением врача "Спартака" Михаила Вартапетова.

Сегодня руководитель медицинского департамента красно-белых опубликовал в социальных сетях запись, в которой назвал Суперкубок России "самым нелепым трофеем из существующих".

"Я не согласен с тем, что Суперкубок является нелепым трофеем. Матч за Суперкубок – это выставочный матч, и пусть трофей и разыгрывается в одной игре, но, как правило, это достаточно интересные матчи, в которых обычно играют команды хорошего уровня. Поэтому я бы не ориентировался на мнение врача "Спартака" и на мнение врача в принципе", - цитирует Кириченко "Спорт-Экспресс".
Теги: Кириченко Спартак ЦСКА Локомотив
Сегодня, 17:30
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4
(3)
№4 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 18:14) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он сказал про конкретный сегодняшний матч, когда встречаются первая и вторая команда закончившегося ЧР. Более неподходящего названия и не придумать.
Обязательно присутствие представителя финалиста Кубка России, иначе сам матч обесценивается до полного нуля.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:10) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
первые две команды разыграют кубок.. и это здорово...доктор должен ЛЕЧИТЬ..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 17:51) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: ljubljana
соглашусь.легко говорить, когда там не играет твой клуб.а еще проще, когда еще и сам не играешь и не умеешь.

А еще проще когда у врача мозгов как дори
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 17:49) #
  • +2
  •  (6)

соглашусь.легко говорить, когда там не играет твой клуб.а еще проще, когда еще и сам не играешь и не умеешь.
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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