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Дмитрий Кириченко: на мнение врача "Спартака" о Суперкубке я бы не ориентировался
Экс-форвард сборной России Дмитрий Кириченко не согласился с мнением врача "Спартака" Михаила Вартапетова.
Сегодня руководитель медицинского департамента красно-белых опубликовал в социальных сетях запись, в которой назвал Суперкубок России "самым нелепым трофеем из существующих".
"Я не согласен с тем, что Суперкубок является нелепым трофеем. Матч за Суперкубок – это выставочный матч, и пусть трофей и разыгрывается в одной игре, но, как правило, это достаточно интересные матчи, в которых обычно играют команды хорошего уровня. Поэтому я бы не ориентировался на мнение врача "Спартака" и на мнение врача в принципе", - цитирует Кириченко "Спорт-Экспресс".
Сегодня руководитель медицинского департамента красно-белых опубликовал в социальных сетях запись, в которой назвал Суперкубок России "самым нелепым трофеем из существующих".
"Я не согласен с тем, что Суперкубок является нелепым трофеем. Матч за Суперкубок – это выставочный матч, и пусть трофей и разыгрывается в одной игре, но, как правило, это достаточно интересные матчи, в которых обычно играют команды хорошего уровня. Поэтому я бы не ориентировался на мнение врача "Спартака" и на мнение врача в принципе", - цитирует Кириченко "Спорт-Экспресс".
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