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Гжегож Крыховяк пожелал удачи "Локомотиву" в матче за Суперкубок

Новичок "Локомотива" полузащитник Гжегож Крыховяк в своем Твиттере пожелал удачи железнодорожникам в матче за Суперкубок России против ЦСКА.

Напомним, что столичный клуб арендовал поляка на один сезон у "ПСЖ".

"Удачи сегодня, "Локо", – написал Крыховяк.
Теги: Крыховяк Локомотив ЦСКА
Сегодня, 18:34
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