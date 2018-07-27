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"Динамо" представило новую форму на сезон-2018/19

"Динамо" в своих официальных социальных сетях представило новую игровую форму на предстоящий сезон чемпионата России.

Домашний и гостевой комплекты выполнены в традиционных синем и белом цветах.

Теги: Динамо
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