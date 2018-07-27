"Анжи" вылетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"

"Анжи" вылетел в Екатеринбург на матч 1-го тура РПЛ против "Урала".Ранее молодежная команда махачкалинцев не смогла вовремя отправиться на выезд из-за того, что поздно изыскала средства на авиабилеты до Екатеринбурга.