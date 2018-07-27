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"Анжи" вылетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"
Ранее молодежная команда махачкалинцев не смогла вовремя отправиться на выезд из-за того, что поздно изыскала средства на авиабилеты до Екатеринбурга.
«Анжи» вылетел в Екатеринбург ?? Команда отправилась на матч с «Уралом» рейсом из Москвы. В четверг, 26 июля, махачкалинцы провели тренировку на базе в подмосковном Подольске в рамках подготовки к игре с «Уралом». На занятие были приглашены болельщики нашей команды, проживающие в Москве и Московской области. На тренировке также присутствовал президент клуба Осман Кадиев. Собравшиеся на трибуне фанаты посмотрели за работой футболистов и пообщались с командой после ее окончания. От лица болельщиков выступил один представителей фанатского движения, обратившись с просьбой к футболистам выкладываться в каждом матче на сто процентов и биться изо всех сил за честь дагестанского клуба. В свою очередь главный тренер команды Магомед Адиев призвал болельщиков при любых обстоятельствах поддерживать команду и футболистов на поле, всю ответственность за выступления «Анжи» возложив на себя. Президент клуба Осман Кадиев также обратился к собравшимся: «Команда является живым организмом и у нее, как и у любого человека, бывают трудные дни, – сказал Кадиев. – «Анжи» пройдет через тяжелую для себя ситуацию и в каждой игре будет биться за свою честь». В пятницу, 27 июля, подопечные Магомеда Адиева с утра приняли участие в предыгровой тренировке, после чего выехали в московский аэропорт Домодедово. Самолет с командой на борту вылетел в Екатеринбург около трех часов по московскому времени. Матч первого тура «Урал» – «Анжи» пройдет завтра на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге. Начало игры в 16:30 по московскому времени.
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