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Сергей Семак: считаю, что ротация и усиление состава не помешали бы и нужны "Зениту"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о трансферных планах команды.

"С новичками пока нет определенности, все вопросы по поводу нашей трансферной политики, наверное, лучше адресовать руководству. Я считаю, что ротация состава и усиление не помешали бы и нужны, но моя задача – работать с ребятами. Будет возможность – ни один тренер не откажется от усиления.

Игра на нейтральных полях? По синтетике в Тюмени — условия равны для всех команд. Если так решили, что нужно играть там, то там и будем.

Но, на мой взгляд, если выбирать нейтральные поля, то надо заявлять те стадионы, которые построены (к ЧМ-2018). Но мы готовы играть там, где скажут", - цитирует Семака "Р-Спорт".
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 20:07
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№2 Написал: suvirinimas (Сегодня, 20:21) #
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Во-первых по ответу Семака явно видно, что он приспособленец и слабохарактерный. А это ничего хорошего для Зенита не принесет. А что касается трансферной компании на усиление, то как можно осуществить полноценный трансфер, если политика клуба и болельщиков несет в себе дискриминацию по цвету кожи игроков. Остается осуществлять трансферы с Заболотными 2, Полозами 2, Ерохиными 2 А нужны ли такие трансферы вообще? Для российского чемпионата сойдут и те игроки которые уже есть в наличие у Зенита.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:14) #
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Любой тренер хочет самый сильный состав,но это перебор конечно
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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