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Сергей Семак: считаю, что ротация и усиление состава не помешали бы и нужны "Зениту"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о трансферных планах команды.
"С новичками пока нет определенности, все вопросы по поводу нашей трансферной политики, наверное, лучше адресовать руководству. Я считаю, что ротация состава и усиление не помешали бы и нужны, но моя задача – работать с ребятами. Будет возможность – ни один тренер не откажется от усиления.
Игра на нейтральных полях? По синтетике в Тюмени — условия равны для всех команд. Если так решили, что нужно играть там, то там и будем.
Но, на мой взгляд, если выбирать нейтральные поля, то надо заявлять те стадионы, которые построены (к ЧМ-2018). Но мы готовы играть там, где скажут", - цитирует Семака "Р-Спорт".
"С новичками пока нет определенности, все вопросы по поводу нашей трансферной политики, наверное, лучше адресовать руководству. Я считаю, что ротация состава и усиление не помешали бы и нужны, но моя задача – работать с ребятами. Будет возможность – ни один тренер не откажется от усиления.
Игра на нейтральных полях? По синтетике в Тюмени — условия равны для всех команд. Если так решили, что нужно играть там, то там и будем.
Но, на мой взгляд, если выбирать нейтральные поля, то надо заявлять те стадионы, которые построены (к ЧМ-2018). Но мы готовы играть там, где скажут", - цитирует Семака "Р-Спорт".
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