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22:03
Ласина Траоре покинет "Монако" (1)
Ласина Траоре покинет "Монако" (1)
20:20
"Ювентус" подписал 16-летнего игрока, который забил более 200 голов за молодежку "Барселоны" (2)
"Ювентус" подписал 16-летнего игрока, который забил более 200 голов за молодежку "Барселоны" (2)
17:11
Замена Моутинью, новый мозговой центр команды, ассистент Фалькао или все сразу - кем станет Головин в "Монако"? (7)
Замена Моутинью, новый мозговой центр команды, ассистент Фалькао или все сразу - кем станет Головин в "Монако"? (7)
16:08
Вадим Васильев: рады, что Головин выбрал "Монако", несмотря на конкуренцию именитых клубов (1)
Вадим Васильев: рады, что Головин выбрал "Монако", несмотря на конкуренцию именитых клубов (1)
15:24
"Урал" объявил о трансфере экс-защитника "Зенита" Ходжаниязова. Месяц назад игрок перешел в "Балтику"
"Урал" объявил о трансфере экс-защитника "Зенита" Ходжаниязова. Месяц назад игрок перешел в "Балтику"
13:22
СК возбудил уголовное дело после смерти фаната ЦСКА в результате драки на Курском вокзале накануне Суперкубка России (2)
СК возбудил уголовное дело после смерти фаната ЦСКА в результате драки на Курском вокзале накануне Суперкубка России (2)
11:23
Сергей Семак: по поводу трансферов все вопросы к руководству, а моя задача - работать с тем, кто есть (6)
Сергей Семак: по поводу трансферов все вопросы к руководству, а моя задача - работать с тем, кто есть (6)
11:11
В Нижнем Новгороде разыграют первый трофей сезона: неузнаваемый ЦСКА сыграет с усилившимся «Локомотивом» (9)
В Нижнем Новгороде разыграют первый трофей сезона: неузнаваемый ЦСКА сыграет с усилившимся «Локомотивом» (9)
"Локомотив" объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
"Локомотив" объявил стартовый состав на матч за Суперкубок России против ЦСКА.
"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус - Ан. Миранчук, Баринов, И.Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук - Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Лысов, Тарасов, Жемалетдинов, Миронов, Куликов, Тугарев, Фарфан.
"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус - Ан. Миранчук, Баринов, И.Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук - Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Лысов, Тарасов, Жемалетдинов, Миронов, Куликов, Тугарев, Фарфан.
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