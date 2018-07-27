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"Локомотив" объявил стартовый состав на матч с ЦСКА

"Локомотив" объявил стартовый состав на матч за Суперкубок России против ЦСКА.

"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус - Ан. Миранчук, Баринов, И.Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук - Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Лысов, Тарасов, Жемалетдинов, Миронов, Куликов, Тугарев, Фарфан.
Теги: Локомотив ЦСКА
Сегодня, 20:38
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6
(0)
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Даже нет сомнений, что коней сегодня дернут. ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№5 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:20) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Lacan
Липовый чемпион лохи! Кони выиграют!!!

Балабон.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№4 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 21:11) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Lacan
Липовый чемпион лохи! Кони выиграют!!!

дунама чимпиён ФНЛ
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
№3 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 21:06) #
  • +6
  •  (6)

Липовые те, кто вместо Авангарда играют!!!


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: Lacan (Сегодня, 21:05) #
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо» М
Липовый чемпион лохи! Кони выиграют!!!
Регистрация: 27.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 20:45) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
"Локомотив" обязан победить по-определению. Чемпион.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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