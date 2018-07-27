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Геннадий Орлов: поздравим Гинера - 30 млн евро он содрал с "Монако"
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о переходе полузащитника сборной России Александра Головина в "Монако".
"Поздравим Гинера — € 30 млн он содрал с "Монако". Монегаски отдали головокружительные деньги за Головина. У Аршавина, кажется, было € 16-18 млн, а здесь 30. Но Головин-то не такой, как Аршавин. Андрей был уже состоявшийся футболист. Ну, это не умаляет достоинств Александра, к которому я отношусь с огромной симпатией. Но хочу сказать особо горячим, восторженным головам, что ему надо будет себя утверждать в "Монако".
Головин ещё не может показывать подряд 20-30 матчей в одном режиме, даже в ЦСКА играл с перепадами, а ЦСКА по сравнению с "Монако" — это, конечно, не тот клуб. Ему придётся очень много познать, понять, что такое жизнь легионера. К этому же надо адаптироваться, войти, занять чьё-то место. "Монако" — это интернациональная команда из одноимённого княжества, поэтому там легче будет адаптироваться, но нужно тренироваться.
Всё зависит от главного тренера, будет ли он рассматривать Головина как фигуру, будет ли давать ему играть, будет ли опекать. Очень много должно быть составляющих, чтобы Александр превратился в большого игрока. Пока он только перспективный футболист для европейского большого футбола. Пожелаем ему успехов.
Головин правильно сделал, что ушёл. И Зобнину бы уйти, но не зовут. Тем, кому ещё нет 25 лет, надо идти туда. После 25 — не надо. Во-первых, какой смысл? Дальше уже не зовут, а если зовут, то в команды средней руки, которые в Лиге чемпионов не играют. Можно идти под тренера. Вот я бы, если бы меня позволял Клопп, пошёл к нему и в 40 лет. Естественно, что на наших игроков нет спроса", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москва".
"Чемпионат.сом"
"Поздравим Гинера — € 30 млн он содрал с "Монако". Монегаски отдали головокружительные деньги за Головина. У Аршавина, кажется, было € 16-18 млн, а здесь 30. Но Головин-то не такой, как Аршавин. Андрей был уже состоявшийся футболист. Ну, это не умаляет достоинств Александра, к которому я отношусь с огромной симпатией. Но хочу сказать особо горячим, восторженным головам, что ему надо будет себя утверждать в "Монако".
Головин ещё не может показывать подряд 20-30 матчей в одном режиме, даже в ЦСКА играл с перепадами, а ЦСКА по сравнению с "Монако" — это, конечно, не тот клуб. Ему придётся очень много познать, понять, что такое жизнь легионера. К этому же надо адаптироваться, войти, занять чьё-то место. "Монако" — это интернациональная команда из одноимённого княжества, поэтому там легче будет адаптироваться, но нужно тренироваться.
Всё зависит от главного тренера, будет ли он рассматривать Головина как фигуру, будет ли давать ему играть, будет ли опекать. Очень много должно быть составляющих, чтобы Александр превратился в большого игрока. Пока он только перспективный футболист для европейского большого футбола. Пожелаем ему успехов.
Головин правильно сделал, что ушёл. И Зобнину бы уйти, но не зовут. Тем, кому ещё нет 25 лет, надо идти туда. После 25 — не надо. Во-первых, какой смысл? Дальше уже не зовут, а если зовут, то в команды средней руки, которые в Лиге чемпионов не играют. Можно идти под тренера. Вот я бы, если бы меня позволял Клопп, пошёл к нему и в 40 лет. Естественно, что на наших игроков нет спроса", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москва".
"Чемпионат.сом"
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