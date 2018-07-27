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Геннадий Орлов: поздравим Гинера - 30 млн евро он содрал с "Монако"

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о переходе полузащитника сборной России Александра Головина в "Монако".

"Поздравим Гинера — € 30 млн он содрал с "Монако". Монегаски отдали головокружительные деньги за Головина. У Аршавина, кажется, было € 16-18 млн, а здесь 30. Но Головин-то не такой, как Аршавин. Андрей был уже состоявшийся футболист. Ну, это не умаляет достоинств Александра, к которому я отношусь с огромной симпатией. Но хочу сказать особо горячим, восторженным головам, что ему надо будет себя утверждать в "Монако".

Головин ещё не может показывать подряд 20-30 матчей в одном режиме, даже в ЦСКА играл с перепадами, а ЦСКА по сравнению с "Монако" — это, конечно, не тот клуб. Ему придётся очень много познать, понять, что такое жизнь легионера. К этому же надо адаптироваться, войти, занять чьё-то место. "Монако" — это интернациональная команда из одноимённого княжества, поэтому там легче будет адаптироваться, но нужно тренироваться.

Всё зависит от главного тренера, будет ли он рассматривать Головина как фигуру, будет ли давать ему играть, будет ли опекать. Очень много должно быть составляющих, чтобы Александр превратился в большого игрока. Пока он только перспективный футболист для европейского большого футбола. Пожелаем ему успехов.

Головин правильно сделал, что ушёл. И Зобнину бы уйти, но не зовут. Тем, кому ещё нет 25 лет, надо идти туда. После 25 — не надо. Во-первых, какой смысл? Дальше уже не зовут, а если зовут, то в команды средней руки, которые в Лиге чемпионов не играют. Можно идти под тренера. Вот я бы, если бы меня позволял Клопп, пошёл к нему и в 40 лет. Естественно, что на наших игроков нет спроса", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москва".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Гинер Головин ЦСКА Монако
Сегодня, 21:01
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12
(6)
№12 Написал: xxd (Сегодня, 22:49) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: waldemar
Цитата: Савелий
Гинер ещё раз доказал, что бабло зарабатывать, мастак... Не удивлюсь, если Головин, в случае неудачи в Монако, вернётся к еврею за копейки...

Да так оно и будет,отмоет бабло ГНИДЕР с РЫБОЛОВЛЕВЫМ а ГОЛОВИН НЕ СТОИТ ЭТИХ ДЕНЕГ.

хрюкала свинья от обиды ))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№11 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 22:37) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Савелий
Гинер ещё раз доказал, что бабло зарабатывать, мастак... Не удивлюсь, если Головин, в случае неудачи в Монако, вернётся к еврею за копейки...

Да так оно и будет,отмоет бабло ГНИДЕР с РЫБОЛОВЛЕВЫМ а ГОЛОВИН НЕ СТОИТ ЭТИХ ДЕНЕГ.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№10 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 22:35) #
  • +2
  •  (2)
online

После Монако будет с Сычевым за новороссийский Метеор играть у Данилы Козловского.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№9 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
Даже Гена удивился с этого цирка. )))


Да полно циркачей, кто Кавенаги покупает, кто Головина. Неизвестно кто умнее.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№8 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:30) #
  • +1
  •  (3)

Гинер ещё раз доказал, что бабло зарабатывать, мастак... Не удивлюсь, если Головин, в случае неудачи в Монако, вернётся к еврею за копейки...
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:55) #
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  •  (3)
online

Цитата: suvirinimas
Головин стоит таких денег.

Ха-ха-ха.
Да ты сам-то хоть слово слышал о "Деле Босмана", о лимите, о "Решении Платини"? Орлов-то осведомлен, а ты, видать, все в двором футболе 20-летней давности. Которого тоже, к слову, давно нет.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№6 Написал: suvirinimas (Сегодня, 21:43) #
  • -7
  •  (13)

По моему Орлов также далек от футбола как и до луны. Головин стоит таких денег. Таких бы 11 Головиных и сборная России была бы одной из ведущих команд мира. Но к сожалению у нас больше таких никому ненужных и любимых Орловым Дзюб.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№5 Написал: казылык (Сегодня, 21:27) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Бавария»
Говновин))
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 21:24) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Даже Гена удивился с этого цирка. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:15) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Гингеру и Монако не удалось содрать с Ювентуса 30 млн.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№2 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 21:08) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Волга НН»
Нужно было полтос просить с сегодняшними реалиями .А так сраная тридцатка ,ЦСКа в Европе достойную замену за такие деньги и близко не найдет. Монако и ЦСКа клубы одного среднего уровня,да и чемпионаты почти такого же. Как трамплин ,возможно и пойдет ,но как долгая перспектива вообще не о чем.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:06) #
  • -3
  •  (13)

Ну, а кто- то обувает Зенит


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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